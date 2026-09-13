Partidos de HOY domingo 13 de septiembre de la jornada 8 de la Liga BBVA MX

Continúa este domingo 13 de septiembre de 2026 la jornada 8 del Torneo Apertura 2028 de la Liga BBVA MX con dos compromisos en el norte y occidente de la República Mexicana. Desde la lucha encarnizada por salir del fondo en la Comarca Lagunera hasta un choque de alto calibre con sabor a Liguilla en Zapopan, la cartelera dominical promete grandes emociones y gran futbol.

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Santos Laguna vs. FC Juárez - Estadio Corona - 19:00 horas

La actividad dominical arranca en la Comarca Lagunera cuando los Guerreros del Santos Laguna reciban a los Bravos de FC Juárez sobre el césped del Estadio Corona.

Ambas escuadras llegan con la urgencia absoluta de sumar tres puntos. Santos busca hacer pesar la altitud y el calor de la "Casa del Dolor Ajeno" para salir de los puestos bajos de la clasificación y reenganchar a su afición. Por su parte, la escuadra fronteriza llega dispuesta a plantar cara en territorio ajeno, apostando a la velocidad en las transiciones ofensivas para arrebatar una victoria dorada en su visita a la Comarca y salir del último puesto del campeonato.

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Guadalajara vs. Pumas UNAM - Estadio Akron - 19:07 horas

Apenas site minutos después, a las 19:07 horas, el Estadio Akron se convertirá en una auténtica caldera cuando las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrente a los Pumas de la UNAM.

Este encuentro representa uno de los platillos más atractivos del fin de semana por el peso histórico y la rivalidad entre ambas instituciones. Las Chivas saldrá al césped tapatío con el objetivo de imponer condiciones, dominar la posesión del balón y hacer valer su localía. Sin embargo, el cuadro felino desembarca en Guadalajara decidido a dar un golpe de autoridad en la mesa, apoyado en la contundencia de sus atacantes para rescatar las tres unidades y afianzarse en la parte alta del torneo.

