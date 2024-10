Fecha FIFA: México vs. Estados Unidos y lo mejor de la UEFA Nations League

Este martes 15 de octubre termina la Fecha FIFA correspondiente a este mes con partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo 2026 en Asia y en Sudamérica. Además de partido pertenecientes a la Fase de Grupos de la UEFA Nations League y el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Estados Unidos.

La Selección Azteca, dirigida por Javier Aguirre, se enfrenta a Estados Unidos, con el argentino Mauricio Pochettino en su segundo partido como entrenador del conjunto de ‘las barras y las estrellas’, en la cancha del Estadio Akron a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro México, que podrás ver en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

Un clásico de la región que México no tiene permitido perder y que se tomará como homenaje a Andrés Guardado que se despide de la selección.

España por su pase en la UEFA Nations League

Por otro lado, en Europa se juega los últimos encuentros de esta jornada de la UEFA Nations League destacando los partidos de España vs Serbia y Escocia vs Portugal.

España comenzó este parón internacional con una trabajada victoria por 1-0 sobre Dinamarca para tomar el liderato del grupo A4 y quedando a un paso de certificar su clasificación para los cuartos de final de la competición, en la que defiende el título. Con un nuevo triunfo este día, el equipo español se distanciaría de forma definitiva de Serbia y sellaría su pase a las eliminatorias a falta de dos jornadas.

Otro suceso tardío ocurrió para Escocia el sábado, con un tanto que hubiera significado el empate ante Croacia en tiempo agregado siendo anulado (P 2-1), lo que le condenó a una tercera derrota consecutiva. Después de perder sus primeros dos partidos ante Polonia (3-2) y Portugal (2-1) al encajar goles después del minuto 85, es bastante probable que descienda a la Liga B para la siguiente edición.

Portugal está acostumbrado a este nivel tras ganar el primer trofeo de la Nations League y ahora se acerca a la fase eliminatoria tras vencer a Polonia por 3-1 para continuar su inicio perfecto en esta edición (G3).

Fecha 10 de la eliminatoria de CONMEBOL

En la CONMEBOL se juega la fecha 10 de la eliminatoria hacia el Mundial que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Los partidos son: Colombia vs Chile (14:30 hrs.), Paraguay vs Venezuela (17:00 hrs.), Uruguay vs Ecuador (17:30 hrs), Argentina vs Bolivia (18:00 hrs) y Brasil vs Perú (18:45 hrs).