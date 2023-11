Los partidos de la Fecha FIFA de este 21 de noviembre

Este martes se juegan los últimos encuentros de la Fecha FIFA de este mes de noviembre con encuentros de la Nations League de la Concacaf, eliminatoria para la EURO 2024 y de eliminatoria para la Copa del Mundo 2026 que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

En África se están jugando los partidos de la primera fase de eliminación para el Mundial destacando los encuentros entre Tanzania vs Marruecos, Malawi vs Túnez, Comores vs Ghana y Libia vs Camerún.

También en el continente asiático se juegan duelos para el Mundial 2026, pero de la segunda fase, donde destacan los enfrentamientos de China vs Corea del Sur, India vs Qatar, Palestina vs Australia, Siria vs Japón y Jordania s Arabia Saudita.

Una jornada importante se jugará este día en la Conmebol en la eliminatoria para la Copa del Mundo. El partido que más destaca es el enfrentamiento entre las selecciones de Brasil vs Argentina que se disputará en el mítico estadio de Maracaná. La canarinha llega con tres partidos sin conocer la victoria (1 empatado y 2 perdidos) con la urgencia de puntos ante el líder de la competencia.

Paraguay vs Colombia, Ecuador vs Chile, Uruguay vs Bolivia y Perú vs Venezuela son los otros partidos de este martes en Sudamérica.

México se juega su pase a semifinales de la Nations League de Concacaf

La Selección Mexicana se juega a la vida en la Nations League de Concacaf ante Honduras en la cancha del estadio Azteca. México necesita ganar por un marcador de 3-0 para avanzar a las semifinales del torneo y conseguir su boleto para la Copa América 2024.

También este día Canadá vs Jamaica se juegan su pase a la siguiente ronda.

En Europa se llevará a cabo la última jornada de la etapa clasificatoria para la EURO 2024 que se disputará en Alemania. Los duelos más interesantes son los encuentros de Grecia vs Francia, Rumania vs Suiza, donde se juegan el primer puesto de su grupo, Gibraltar vs Países Bajos, Croacia vs Armenia y Gales vs Turquía.