Partidos de HOY lunes 14 de septiembre de la jornada 7 de la Liga BBVA MX Femenil

Este lunes 14 de septiembre culmina la jornada 7 del certamen Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil con dos platillos futbolísticos. Dos plazas con profunda tradición en el futbol azteca, Hidalgo y el Estado de México, reciben a cuatro escuadras hambrientas de puntos para afianzar sus aspiraciones rumbo a la Liguilla.

Toluca vs. Tijuana | Estadio Nemesio Díez | 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Las Diablas Rojas del Toluca saltan al césped de 'La Bombonera' dispuestas a hacer valer la localía y la altitud mexiquense. La escuadra escarlata busca imponer condiciones desde los primeros minutos con su dinámica ofensiva, impulsada por el apoyo incondicional de su afición en las gradas. El equipo mexiquense se ubica en el cuarto puesto del Grupo A con 13 puntos.

Por su parte, las Xolos de Tijuana llegan con la firme intención de arruinar la fiesta en el Nemesio Díez. El conjunto fronterizo ha mostrado solidez táctica e intensidad, argumentos con los que buscarán contrarrestar los embates locales y hacer daño mediante transiciones veloces, Las fronterizas son séptimas del Grupo B con 6 puntos. Este choque promete emociones contantes.

Pachuca vs. León | Estadio Hidalgo | 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

La actividad se traslada una hora más tarde a la 'Bella Airosa'. Las Tuzas del Pachuca reciben en el Estadio Hidalgo a las Fieras del León en un duelo que promete chispas en las áreas. Pachuca saldrá con su habitual estilo agresivo, buscando dominar la posesión de la pelota y apoyarse en la contundencia de su frente de ataque. Las hidalguenses son sextas del Grupo B con 7 unidades.

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Del otro lado, La Fiera viaja a territorio hidalguense consciente del reto, pero con la determinación de plantarle cara a uno de los planteles más competitivos de la liga. León requerirá de máxima concentración defensiva y contundencia al contragolpe para aspirar a llevarse unidades del ‘Huracán'. Las felinas son sextas del Grupo A con 9 puntos.

Con ambos encuentros, este lunes por la tarde se viste de gala para definir las posiciones clave del torneo.

