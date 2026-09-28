Partidos de HOY lunes 28 de septiembre de la Jornada 9 de la Liga BBVA MX Femenil

La Jornada 9 de la Liga BBVA MX Femenil del torneo Apertura 2026 llega a su punto álgido este lunes 28 de septiembre con tres encuentros que prometen buen futbol, intensidad en cada sector de la cancha y necesidades apremiantes de sumar unidades para escalar posiciones en la tabla general.

¡GOLAAAAZO DE GILBERTO MORA! 🔥🇲🇽 Quiebra cintura y firma el empate de México ante Colombia

Atlante vs. Pumas

Hora: 15:45 horas

15:45 horas Sede: CAR Atlante – Campo 1

Las acciones arrancan temprano al sur de la capital con un duelo vibrante. Las azulgranas buscarán hacerse fuertes en casa frente a unas universitarias urgidas de regularidad. Pumas parte con la etiqueta de favorito por jerarquía e historia en el circuito rosa, pero el conjunto del Atlante ha demostrado que en su feudo del Centro de Alto Rendimiento puede complicarle la existencia a cualquier rival si mantiene el orden defensivo y aprovecha las transiciones rápidas por las bandas. Las Potras suman 6 puntos para ubicarse en la octava posición del GrupoA, mientras las universitarias tienen 12 unidades par estar en la cuarta posición del Grupo B

León vs. América

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Sede: Estadio León

El plato fuerte de la tarde se vivirá en territorio guanajuatense, donde el Club León recibirá a las Águilas del América. Las azulcremas llegan con la etiqueta de protagonistas indiscutibles y con un aparato ofensivo letal capaz de inclinar la balanza en cualquier momento. Sin embargo, las esmeraldas suelen crecerse ante su afición y buscarán plantar cara con un planteamiento inteligente que neutralice los circuitos de creación americanistas, en un choque donde un descuido defensivo se paga muy caro. Las felinas son quintas del Grupo A con 12 unidades. Por su parte, las de Coapa son primeras del Grupo B con 22 puntos.

TE PUEDE INTERESAR:



Necaxa vs. Toluca

Hora: 19:06 horas

19:06 horas Sede: Estadio Victoria

El telón de la jornada se cerrará en Aguascalientes con el enfrentamiento entre las Centellas del Necaxa y las Diablas Rojas del Toluca. Las mexiquenses han mostrado destellos de gran potencia al ataque a lo largo del certamen, consolidándose como un equipo peligroso en el juego vertical. Por su parte, las hidrocálidas están obligadas a redoblar esfuerzos ante su gente para reencontrarse con su mejor versión futbolística y detener el vuelo escarlata en un cierre imperdible. Las diablas suman 16 puntos para encontrarse en la cuarta posición del sector A y Necaxa se ubican en el último puesto del Grupo B sin unidades.

