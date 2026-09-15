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Los partidos de HOY martes 15 de septiembre, Día de la Independencia 2026, del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este martes 15 de septiembre de 2026, el Estadio Cuauhtémoc será sede para albergar un encuentro de alto impacto en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

balones liga mx 2026
Official Ball Voit Aereus 40 during the 1st round match between Necaxa vs (and) Atlante as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on July 16, 2026 in Aguascalientes, Mexico.|Alex Avalos/Alex Avalos

Escrito por: Fernando Campos

En un día tan especial para México la pasión del futbol nacional se fusiona con las festividades del Día de la Independencia. Este martes 15 de septiembre de 2026, el Estadio Cuauhtémoc será sede a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) para albergar un encuentro de alto impacto en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La Franja del Puebla recibe a los Diablos Rojos del Toluca en una cita futbolística que promete emociones de principio a fin.

Atlante vs Pachuca | Resumen y Goles | Highlights | J8 | Apertura 2026 | Liga MX

¿Cómo llegan Puebla vs Toluca al partido?

La escuadra toluqueña llega a la Angelópolis firmando un arranque de torneo sólido. Toluca se ubica en el 2.° lugar de la clasificación general con 16 puntos (5 victorias, 1 empate y 1 derrota), acechando de cerca la cima del campeonato que al momento se ubica las Chivas de Guadalajara. Un triunfo esta noche les permitiría dar un golpe de autoridad y mantenerse como serios aspirantes al campeonato al tomar el liderato absoluto.

Por su parte, Los Camoteros del Puebla busca hacer valer la localía ante su afición en una fecha tan especial. Puebla se posicionan en la 8.ª casilla de la tabla con 13 unidades, producto de 4 triunfos, 1 empate y 2 descalabros. Sumar tres puntos ante uno de los rivales más enrachados del certamen representaría un impulso clave para consolidarse en la zona alta de la tabla que los impulsaría a la cuarta posición de la tabla.

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El conjunto de la Franja apela a la fortaleza de su feudo para detener el poderío ofensivo escarlata. Los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, entretanto, saldrán a proponer un juego dinámico en la cancha para llevarse el botín completo a la capital del Estado de México.

¡El escenario está listo para una jornada inolvidable donde el Grito de Independencia resonará al ritmo del balón en la Liga BBVA MX!

Radiografía del encuentro

  • Partido: Puebla vs Toluca
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: 15 de septiembre
  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Cuauhtémoc
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