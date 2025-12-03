Partidos de HOY miércoles 3 de diciembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este miércoles 3 de diciembre con los encuentros de ida, donde cuatro de los cinco equipos más poderosos de la liga buscan un boleto a la gran final. Cruz Azul vs Tigres y Monterrey vs Toluca se enfrentarán en dos escenarios distintos: el Olímpico Universitario y el Gigante de Acero, partido que podrás ver a través de TV Azteca.

Cruz Azul vs Tigres - 18:50 horas - Estadio Olímpico Universitario

El primer duelo del día enfrenta a Cruz Azul y Tigres, dos equipos protagonistas constantes en la historia de las liguillas. La Máquina, que terminó tercera en la fase regular y viene de eliminar a Chivas en cuartos de final, busca aprovechar su localía en el Estadio Olímpico Universitario. Con un plantel equilibrado y la contundencia del Toro Fernández, los celestes quieren dar un paso firme hacia la final.

Del otro lado, Tigres llega como sublíder del torneo y con la experiencia de André-Pierre Gignac como referente ofensivo. Los felinos eliminaron a Tijuana con autoridad y ahora intentan mantener su hegemonía en series de eliminación directa frente a Cruz Azul, donde han salido victoriosos en cuatro de seis enfrentamientos previos.

Monterrey vs Toluca - 21:00 horas - Estadio BBVA Bancomer

Más tarde, Rayados y Toluca protagonizaron un partido vibrante en Monterrey. Los regios, que eliminaron al América en cuartos, mostraron solidez defensiva y un ataque liderado por Germán Berterame. Toluca, bajo la dirección de Antonio Mohamed, apostará por la experiencia y el orden táctico, buscando sorprender en patio ajeno.

¿Dónde ver las semifinales de ida del Apertura 2025?

Los dos encuentros lo podrán ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de los mejores. Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, como siempre estarán presentes.

