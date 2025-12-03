deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Partidos de HOY miércoles 3 de diciembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este miércoles 3 de diciembre con los encuentros de ida que podrás ver en TV Azteca

Tigres vs Cruz Azul
MEXSPORT
Fernando Campos
Liga MX
Compartir

Comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este miércoles 3 de diciembre con los encuentros de ida, donde cuatro de los cinco equipos más poderosos de la liga buscan un boleto a la gran final. Cruz Azul vs Tigres y Monterrey vs Toluca se enfrentarán en dos escenarios distintos: el Olímpico Universitario y el Gigante de Acero, partido que podrás ver a través de TV Azteca.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

También te puede interesar:

Cruz Azul vs Tigres - 18:50 horas - Estadio Olímpico Universitario

El primer duelo del día enfrenta a Cruz Azul y Tigres, dos equipos protagonistas constantes en la historia de las liguillas. La Máquina, que terminó tercera en la fase regular y viene de eliminar a Chivas en cuartos de final, busca aprovechar su localía en el Estadio Olímpico Universitario. Con un plantel equilibrado y la contundencia del Toro Fernández, los celestes quieren dar un paso firme hacia la final.

Del otro lado, Tigres llega como sublíder del torneo y con la experiencia de André-Pierre Gignac como referente ofensivo. Los felinos eliminaron a Tijuana con autoridad y ahora intentan mantener su hegemonía en series de eliminación directa frente a Cruz Azul, donde han salido victoriosos en cuatro de seis enfrentamientos previos.

Monterrey vs Toluca - 21:00 horas - Estadio BBVA Bancomer

Más tarde, Rayados y Toluca protagonizaron un partido vibrante en Monterrey. Los regios, que eliminaron al América en cuartos, mostraron solidez defensiva y un ataque liderado por Germán Berterame. Toluca, bajo la dirección de Antonio Mohamed, apostará por la experiencia y el orden táctico, buscando sorprender en patio ajeno.

¿Dónde ver las semifinales de ida del Apertura 2025?

Los dos encuentros lo podrán ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de los mejores. Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, como siempre estarán presentes.

Cruz Azul
Tigres de la UANL
Toluca FC
Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

×
×