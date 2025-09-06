Los partidos de HOY sábado 6 de septiembre en la Jornada 10 de la Liga BBVA MX Femenil

Este sábado 6 de septiembre, la Liga BBVA MX Femenil continúa con su vibrante Jornada 10, y el único duelo programado para hoy promete emociones fuertes. En punto de las 12:00 horas, el Estadio Olímpico Universitario será testigo del enfrentamiento entre Pumas y Toluca, dos equipos que buscan consolidarse en la pelea por los puestos de liguilla.

Las universitarias llegan con la necesidad de sumar en casa, luego de una campaña constante que las ha mantenido en la parte alta de la tabla. El equipo dirigido por Marcelo Frigério ha mostrado destellos de buen futbol, pero necesita mayor consistencia para aspirar a la fase final. La localía será clave, y la afición auriazul espera que el equipo imponga condiciones desde el arranque.

Por su parte, Toluca ha sorprendido en el torneo con un plantel joven pero aguerrido. Las Diablas, comandadas por la francesa Patrice Lair, han demostrado que pueden competir ante cualquier rival. Hoy buscarán dar un golpe de autoridad en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mexicano.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

La Jornada 10 arrancó ayer viernes con cuatro enfrentamientos llenos de intensidad, Pachuca venció al conjunto de Juárez (2-3) en la ciudad fronteriza, Cruz Azul mostró su superioridad venciendo 4-1 al local Mazatlán, Atlas no tuvo piedad con el conjunto queretano goleándolo 6-2 y las Chivas sacaron una valiosa victoria del campo del León por 2-1.

La jornada continuará el domingo con duelos imperdibles como América vs Atlético de San Luis y el esperado Clásico Regio entre Tigres y Rayadas, ademas de Tijuana vs Santos Laguna y Necaxa vs Puebla.

El choque de hoy entre Pumas y Toluca podría marcar un punto de inflexión para ambos conjuntos en la recta final del torneo.

Con la liguilla cada vez más cerca, cada punto cuenta.

