Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 28 de septiembre de 2025

Este domingo 28 de septiembre se baja el telón de la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con dos partidos que podrían tener implicaciones importantes en la parte alta de la tabla. Cruz Azul y Tigres, dos de los equipos más sólidos del certamen, entran en acción en busca de mantener su buen paso y consolidarse como candidatos al título.

Querétaro vs Tigres UANL

La actividad dominical arranca a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Corregidora, donde Querétaro recibe a Tigres UANL. Los felinos, dirigidos por Guido Pizarro, llegan como favoritos con una probabilidad de victoria superior al 58%. Con André-Pierre Gignac aún como referente ofensivo y la solidez defensiva que los caracteriza, Tigres buscará sumar tres puntos ante unos Gallos Blancos que han tenido altibajos en el torneo y necesitan reaccionar para mantenerse en la pelea por el Play-In.

Xolos de Tijuana vs Cruz Azul

Más tarde, a las 21:05 horas, el Estadio Caliente será testigo del choque entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul. La Máquina, bajo el mando de Nicolás Larcamón, vive un momento especial: además de liderar la tabla general con 24 puntos, este partido marcará la despedida oficial de José de Jesús Corona, quien cuelga los guantes tras una carrera histórica en el futbol mexicano. El equipo cementero buscará cerrar la jornada con una victoria que mantenga su ventaja sobre Toluca y Monterrey, sus más cercanos perseguidores que ya lo rebasaron en la tabla luego que este sábado consiguieron la victoria ante Mazatlán y Santos Laguna, respectivamente.

Tijuana, por su parte, intentará aprovechar la localía y la cancha sintética para complicar a los capitalinos. Con un plantel joven y dinámico, los fronterizos saben que cada punto es vital en esta etapa del torneo.

