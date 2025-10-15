Partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025 que transmitirá TV Azteca

Este fin de semana regresa el futbol mexicano de la Liga BBVA MX y TV Azteca transmitirá dos encuentros que pueden marcar el destino de los equipos participantes en el Torneo Apertura 2025. En el clásico ‘Viernes Botanero’ del 17 de octubre, el conjunto de Tigres recibe en el Estadio Universitario al Necaxa, mientras que el sábado 18, los actuales campeones Toluca se enfrentan ante los Gallos Blancos de Querétaro en la cancha del Nemesio Diez. Dos duelos, dos escenarios distintos, pero una misma pasión.

Tigres vs Necaxa - Viernes 17 de octubre - 20:50 horas

Tigres buscará reencontrarse con su mejor forma ante unos Rayos que han caído en las últimas fechas. Los felinos, dirigidos por el argentino Guido Pizarro, vienen de un empate en El Volcán ante Cruz Azul (1-1) y necesitan sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación directa. En este momento se encuentra en la quinta posición.

Por su parte, Necaxa llega con la moral baja tras perder en Aguascalientes ante Pachuca en la jornada anterior. El equipo de Fernando Gago no encuentra el camino y suma tres descalabros consecutivos para ocupar el penúltimo lugar en la tabla. El partido será transmitido por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a las 20:50 horas, con la narración vibrante de Christian Martinoli y los comentarios punzantes de Luis García.

Toluca vs Querétaro - Sábado 18 de octubre - 16:50 horas

El sábado, la acción se traslada al Estado de México, donde los Diablos Rojos reciben a Querétaro en un duelo importante para ambos. Toluca, bajo el mando de Antonio Mohamed, ha sido fuertes en casa y quieren consolidarse en la punta de la tabla con 28 puntos. Con jugadores como Marcel Ruiz y Alexis Vega en gran nivel, Toluca es favorito, pero no puede confiarse.

Los Gallos Blancos (11 puntos), por su parte, ha sido irregular, pero aún tiene chances de meterse al Play-In. El equipo de benjamín Mora necesita puntos y sabe que un triunfo en el Nemesio Diez podría cambiar su destino. El partido será transmitido por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a las 16:50 horas, con todo el análisis de David Medrano y Zague.

