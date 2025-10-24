Partidos de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue avanzando y se enfila a la recta final jugándose este fin de semana la Jornada 15, en la cual equipos aprietan para ir directo a Liguilla, otros buscan aspirar al Play In y otros más quieres cerrar de la forma más competitiva posible.

Entre la nutrida agenda que presenta la fecha 15 de la Liga MX, TV Azteca tendrá un par de cotejos con escuadras que pintan para llegar lejos en la recta definitiva y que pueden protagonizar parte de los mejores partidos de esta jornada.

Te podría interesar: Hirving Lozano fue separado del San Diego FC ¡esto es lo que sabemos!

Mazatlán vs América: TV Azteca tendrá al Ame en el Viernes Botanero

El equipo de Mazatlán mide fuerzas ante el América en un partido de escenarios muy distintos, las Águilas se encuentran en el segundo escalón del torneo Apertura 2025, con 30 puntos ya en Liguilla y podría hasta terminar en el primer lugar o caer puestos si entra en una mala racha.

Mazatlán por su parte, es el sitio 14 del certamen con 12 puntos y una combinación de resultados en los tres juegos restantes los puede llevar a la fase de Play In.

Jugando en casa y creciéndose ante el Ame, los cañoneros están mentalizados en dar un buen papel en este enfrentamiento.

Tigres vs Xolos: los felinos quieren sacar boleto a Liguilla en juego de TV Azteca

Los Tigres en esta fecha, miden fuerzas ante Xolos de Tijuana, en un compromiso interesante considerando que los de Pizarro están a pocos puntos de ir a Liguilla y Xolos está muy metido en fase de Play In en el octavo sitio.

El juego será de mucha entrega por los dos equipos y es una chance más para ver en acción a Gil Mora, el joven azteca de 17 años quien podría estar con los minutos contados en el balompié mexicano por la ola de interesados en Europa por llevárselo

Así está la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX