Los partidos de la Jornada 2 del Mundial Sub 20 que se jugarán HOY jueves 2 de octubre del 2025

Este jueves 2 de octubre las acciones regresan en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. Un día después del eufórico día en el que México empató a dos goles en contra de España con doblete de Gilberto Mora lo que le valió ser el MVP del partido.

Entran a la cancha los equipos nacionales del Grupo E y del Grupo F y la expectativa es alta por lo que sucederá en los cuatro encuentros que comienzan con el Estados Unidos en contra de Francia que se celebrará a las 2:00 PM.

Estos son los partidos de HOY 2 de octubre en el Mundial Sub 20

Estados Unidos vs. Francia (Grupo E) a las 14:00 horas (2:00 PM).



Colombia vs. Noruega (Grupo F) a las 14:00 horas (2:00 PM).



Sudáfrica vs. Nueva Caledonia (Grupo E) a las 17:00 horas (5:00 PM).



Nigeria vs. Arabia Saudita (Grupo F) a las 17:00 horas (5:00 PM).



Estados Unidos y Francia, a pelear un boleto

A las 2:00 PM miden fuerzas Estados Unidos y Francia, selecciones que lideran el Grupo E con tres puntos cada uno, y buscan en el partido más emocionante del día ganar, para amarrar el primer boleto a la siguiente etapa.

Sudáfrica y Nueva Caledonia se enfrentan pensando en no quedar eliminados prematuramente, aunque el panorama es muy complicado para ellos en el Grupo E.

Luego en el Grupo F, Colombia y Noruega son líderes del sector cada uno con 3 puntos y Arabia Saudita junto a Nigeria están rezagados.

La Selección de Colombia y Noruega se enfrentan y es también un juego de mucha relevancia en ese grupo, pues una victoria de uno de estos equipos lo colocan casi en la siguiente etapa.