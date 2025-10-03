Los partidos de la Jornada 3 del Mundial SUB 20 que se jugará HOY viernes 3 de octubre de 2025

Se apertura este viernes la Jornada 3 del Mundial Sub 20 de futbol que se celebra en Chile, torneo que ha dejado muy buenas impresiones y que define este día los equipos que avanzarán a los Octavos de Final.

El Grupo A y el Grupo B están muy cerrados, con oportunidades abiertas. Las emociones comenzarán con el Ucrania ante Paraguay, combinados que compiten en el sector B en donde precisamente tienen una cierta ventaja empatados con 4 puntos cada una de las escuadras.

Panamá y Corea del Sur están en el mismo Grupo B con un punto y de suceder un empate en el otro encuentro y una victoria de alguno de estos equipos pondrían el Grupo muy competido.

En más juegos, ahora del Grupo A, Egipto mide fuerzas ante Chile, en un juego de alto calibre pues los sudamericanos que tienen puntos y buscan ese anhelado boleto, pero los de Egipto buscan un triunfo para despedirse del certamen de manera decorosa.

Nueva Zelanda y Japón es otra historia que debe de seguirse, pues lo nipones lideran el grupo con seis puntos y están virtualmente calificados, pero Nueva Zelanda suma tres puntos y de ganar y una combinación de resultados. Apretaría la situación.

Let the last round of the #U20WC Group Stage begin. 🏁 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 3, 2025

Ucrania vs Paraguay

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

14:00 h (CDMX)



Panamá vs Corea del Sur

Estadio Elías Figueroa Brander

14:00 h (CDMX)



Egipto vs Chile

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

17:00 h (CDMX)



Nueva Zelanda vs Japón

Estadio Elías Figueroa Brander

17:00 h (CDMX)

Grupo A del Mundial Sub 20

Así luce el Grupo A con Japón como líder con seis puntos, pero no hay nada seguro aún con Chile y Nueva Zelanda a la lucha



Selección Puntos DG Goles a favor Goles en contra Próximo rival Japón 6 +4 4 0 Nueva Zelanda Chile 3 +1 — — Egipto Nueva Zelanda 3 0 — — Japón Egipto 0 –3 — — Chile

Grupo B del Mundial Sub 20

Este Grupo es muy cerrado, Corea del Sur pese a estar en el fondo tiene chanses si gana.



Selección Puntos DG Goles a favor Goles en contra Próximo rival Ucrania 4 +1 — — Paraguay Paraguay 4 +1 — — Ucrania Panamá 1 –1 — — Corea del Sur Corea del Sur 1 –1 — — Panamá