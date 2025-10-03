deportes
Nota

Los partidos de la Jornada 3 del Mundial SUB 20 que se jugará HOY viernes 3 de octubre de 2025

La Jornada 3 del Mundial Sub 20 ya comienza, en un torneo que ha resultado muy interesante y que comienza a dar los primers calificados a los Octavos de Final.

mundial sub 20 en chile 2025 inicia 27 de septiembre
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Se apertura este viernes la Jornada 3 del Mundial Sub 20 de futbol que se celebra en Chile, torneo que ha dejado muy buenas impresiones y que define este día los equipos que avanzarán a los Octavos de Final.

El Grupo A y el Grupo B están muy cerrados, con oportunidades abiertas. Las emociones comenzarán con el Ucrania ante Paraguay, combinados que compiten en el sector B en donde precisamente tienen una cierta ventaja empatados con 4 puntos cada una de las escuadras.

Te podría interesar: Lamine Yamal no reportará con España debido a una lesión

Panamá y Corea del Sur están en el mismo Grupo B con un punto y de suceder un empate en el otro encuentro y una victoria de alguno de estos equipos pondrían el Grupo muy competido.

En más juegos, ahora del Grupo A, Egipto mide fuerzas ante Chile, en un juego de alto calibre pues los sudamericanos que tienen puntos y buscan ese anhelado boleto, pero los de Egipto buscan un triunfo para despedirse del certamen de manera decorosa.

Te podría interesar: El apodo que se ha ganado Gil Mora en pleno Mundial Sub 20

Nueva Zelanda y Japón es otra historia que debe de seguirse, pues lo nipones lideran el grupo con seis puntos y están virtualmente calificados, pero Nueva Zelanda suma tres puntos y de ganar y una combinación de resultados. Apretaría la situación.

Ucrania vs Paraguay

  • Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
  • 14:00 h (CDMX)

Panamá vs Corea del Sur

  • Estadio Elías Figueroa Brander
  • 14:00 h (CDMX)

Egipto vs Chile

  • Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
  • 17:00 h (CDMX)

Nueva Zelanda vs Japón

  • Estadio Elías Figueroa Brander
  • 17:00 h (CDMX)

mundial sub 20 partidos 2 de octubre

Grupo A del Mundial Sub 20

Así luce el Grupo A con Japón como líder con seis puntos, pero no hay nada seguro aún con Chile y Nueva Zelanda a la lucha

SelecciónPuntosDGGoles a favorGoles en contraPróximo rival
Japón6+440Nueva Zelanda
Chile3+1Egipto
Nueva Zelanda30Japón
Egipto0–3Chile

Grupo B del Mundial Sub 20

Este Grupo es muy cerrado, Corea del Sur pese a estar en el fondo tiene chanses si gana.

SelecciónPuntosDGGoles a favorGoles en contraPróximo rival
Ucrania4+1Paraguay
Paraguay4+1Ucrania
Panamá1–1Corea del Sur
Corea del Sur1–1Panamá

×
×