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Partidos de la Liga BBVA MX Femenil HOY lunes 2 de noviembre de la Jornada 13 del Apertura 2026

La actividad de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 en la Liga MX Femenil llega a su conclusión este lunes 2 de noviembre con un vibrante choque en la capital del calzado

Balón Apertura 2026 femenil
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

La actividad de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil llega a su conclusión la noche de este lunes 2 de noviembre con un vibrante choque en la capital del calzado. En punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México), el Estadio León abre sus puertas para recibir el enfrentamiento entre León Femenil y Atlético de San Luis Femenil.

Ambas escuadras saltan al terreno de juego enfocadas en apretar el paso en el tramo final de la fase regular y sumar tres puntos de oro para sus respectivas aspiraciones en el certamen.

¿Cómo llegan León y Atlético de San Luis para este encuentro?

El conjunto de la Fiera Femenil busca aprovechar la localía y mantener la inercia positiva cosechada en sus más recientes compromisos. Las Esmeraldas vienen de conseguir una importante victoria como visitantes por 1-2 frente a Santos Laguna en la fecha anterior, resultado que fortaleció la moral del grupo de cara a este cierre de torneo. Con una estructura táctica sólida y un ataque punzante por las bandas, las dirigidas por el cuadro leonés intentarán dictar las condiciones desde el silbatazo inicial. León se ubica en el quinto puesto del Grupo A con 19 unidades.

Por su parte, el Atlético de San Luis Femenil arriba a tierras guanajuatenses con la urgente necesidad de dar un golpe sobre la mesa. Las potosinas han tenido un camino exigente en las últimas semanas tras medirse ante rivales de peso pesado en el circuito. La escuadra sanluisina requerirá de máxima concentración en su bloque defensivo y de orden táctico para frenar los embates locales y hacer daño mediante transiciones rápidas. San Luis se ubica en el tercer puesto del Grupo B sumando 19 unidades.

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¿Cuáles son los equipos clasificados para la Liguilla?

Monterrey (34 puntos), Tigres (32 puntos), Juárez (30 puntos) y Toluca (26 puntos) ya están clasificados en el Grupo A, mientras en el Grupo B, ya tienen su boleto asegurado América (34 puntos) y Guadalajara (30 puntos). Atlético de San Luis (19 puntos) con un empate ante León asegura su lugar. Pumas (17 puntos) Pachuca (16 puntos) y Atlas (16 puntos) se pelean el último puesto en la Jornada 14. 

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