Nota

Los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub 20, que se jugarán HOY jueves 9 de octubre de 2025

Los últimos boletos rumbo a la etapa de Cuartos de Final en el Mundial de Chile se reparten este día; México aguarda rumbo a su compromiso del sábado ante Argentina.

mundial sub 20 en chile 2025 inicia 27 de septiembre
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
La actividad en la Copa del Mundo de Chile Sub 20 no se detiene y este jueves cuatro selecciones lucharán por dos boletos para ir a los Cuartos de Final.

Estados Unidos medirá fuerzas en un juego muy exigente, ante Italia que parte como favorito en juego que se celebrará en el Estadio El Teniente en Rancagua, Chile.

Te podría interesar: Obed Vargas sigue en la élite de los equipos europeos y hablan de un posible fichaje inminente

Más tarde, a las 5:00 PM el equipo de Marruecos que ha sido toda una sensación tendrá un juego por su pase a la siguiente etapa, enfrentando a República de Corea en la misma cancha de Rancagua.

Te podría interesar: Matías Almeyda iría por figura de las Chivas

Italia, salta como favorito ante Estados Unidos

El cuadro italiano de Carmine Nunziata tiene futbolistas de alto perfil que parece son superiores a los de los Estados Unidos, pero será en los 90 minutos próximo o en tiempos extras e inclusive penales.

Marko Mitrovic quiere ir en contra del pronóstico y jugará a tope para dar una sorpresa.

Te podría interesar: Despiden a entrenador en plena Fecha FIFA

Marruecos busca ir a los Cuartos de Final

Marruecos, que estuvo en el grupo de México derrotando a Brasil y España y perdiendo contra los de Arce, quieren retomar el paso vencedor y República de Corea quieren que sea esta tarde su víctima.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

