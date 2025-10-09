Los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub 20, que se jugarán HOY jueves 9 de octubre de 2025

La actividad en la Copa del Mundo de Chile Sub 20 no se detiene y este jueves cuatro selecciones lucharán por dos boletos para ir a los Cuartos de Final.

Estados Unidos medirá fuerzas en un juego muy exigente, ante Italia que parte como favorito en juego que se celebrará en el Estadio El Teniente en Rancagua, Chile.

Más tarde, a las 5:00 PM el equipo de Marruecos que ha sido toda una sensación tendrá un juego por su pase a la siguiente etapa, enfrentando a República de Corea en la misma cancha de Rancagua.

Italia, salta como favorito ante Estados Unidos

El cuadro italiano de Carmine Nunziata tiene futbolistas de alto perfil que parece son superiores a los de los Estados Unidos, pero será en los 90 minutos próximo o en tiempos extras e inclusive penales.

Marko Mitrovic quiere ir en contra del pronóstico y jugará a tope para dar una sorpresa.

Marruecos busca ir a los Cuartos de Final

Marruecos, que estuvo en el grupo de México derrotando a Brasil y España y perdiendo contra los de Arce, quieren retomar el paso vencedor y República de Corea quieren que sea esta tarde su víctima.