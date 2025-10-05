Partidos de la Semana 5 de la NFL, HOY domingo 5 de octubre

Este domingo 5 de octubre, la Semana 5 de la NFL nos regala una jornada maratónica con 13 partidos que se jugarán a lo largo del día, comenzando desde las 07:30 horas (tiempo del centro de México) con el duelo internacional en Londres.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

La NFL entra en su quinto capítulo de la temporada 2025 y este domingo promete emociones de principio a fin. Desde el amanecer hasta la noche, los emparrillados se llenarán de acción con enfrentamientos que podrían marcar el rumbo de varias franquicias rumbo a la postemporada.

Los partidos de la mañana de la NFL

La jornada dominical arranca temprano con el duelo internacional entre Cleveland Browns y Minnesota Vikings en el Estadio Tottenham Hotspur de Londres, programado para las 07:30 horas. Este choque entre conferencias es clave para ambos equipos que buscan recomponer su camino tras un inicio irregular.

A las 11:00 horas, se jugarán seis partidos simultáneos:

Baltimore Ravens vs Houston Texans

New Orleans Saints vs New York Giants

Philadelphia Eagles vs Denver Broncos

Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders

New York Jets vs Dallas Cowboys

Carolina Panthers vs Miami Dolphins

Destaca el enfrentamiento entre Jets y Cowboys, dos equipos que sueñan en estar en lo más alto en sus respectivas divisiones. Además, los Eagles, uno de los invictos de la temporada, buscarán mantener su paso perfecto ante unos Broncos que vienen de vencer a Cincinnati.

También te puede interesar:



Los partidos de la tarde de la NFL

Por la tarde, a las 14:05 horas, se disputan dos duelos:

Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers

Arizona Cardinals vs Tennessee Titans

Y a las 14:25 horas, otros dos enfrentamientos completan la cartelera vespertina:

Cincinnati Bengals vs Detroit Lions

Washington Commanders vs Los Angeles Chargers

El partido nocturno de la NFL

Finalmente, el Sunday Night Football llega con uno de los duelos más esperados: Buffalo Bills vs New England Patriots, programado para las 18:20 horas. Ambos equipos son contendientes en la AFC y este choque podría tener implicaciones directas en la lucha por el liderato divisional.

La cobertura será total, y los aficionados podrán disfrutar de más de 12 horas continuas de futbol americano de la NFL .

La Semana 5 está en marcha y este domingo será clave para definir quiénes se consolidan como candidatos al Super Bowl y quiénes comienzan a despedirse de la temporada.

