Partidos de la Semana 6 de la NFL, HOY domingo 12 de octubre

La Semana 6 nos regala una jornada cargada de intensidad con 12 partidos que podrían definir el rumbo de la temporada para varias franquicias de la NFL

Pittsburgh Steelers, NFL 2024
Fernando Campos
Ritual NFL
¡Domingo de emociones en la NFL! Este 12 de octubre, la Semana 6 nos regala una jornada cargada de intensidad con 12 partidos que podrían definir el rumbo de la temporada para varias franquicias. Desde Londres hasta Kansas City, los emparrillados vibran con duelos clave que prometen espectáculo, estrategia y pasión por el futbol americano.

Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL

La acción comenzó temprano (A las 7:30 horas tiempo del centro de México), con el duelo internacional entre los New York Jets y los Denver Broncos en el Estadio Tottenham Hotspur de Londres.

Los partidos de la mañana Semana 6 NFL

A las 11:00 horas (tiempo del centro de México), se disputan seis encuentros simultáneos:

  • En Indianápolis, los Colts reciben a los Arizona Cardinals en el Lucas Oil Stadium. Con un 79% de probabilidad de victoria, los locales parten como favoritos.
  • En Jacksonville, los Jaguars se enfrentan a los Seattle Seahawks en un duelo parejo.
  • Los Dolphins intentarán frenar a unos Los Angeles Chargers en Hard Rock Stadium que llegan con una ofensiva explosiva y un 64.9% de probabilidad de triunfo.
  • En Baltimore, los Ravens enfrentarán a los Los Angeles Rams, quienes llegan como favoritos con un 74.5% de posibilidades de llevarse el duelo.
  • En Charlotte, los reflectores se posan sobre el Bank of America Stadium, donde los Carolina Panthers reciben a los Dallas Cowboys. Los Vaqueros, con marca de 2-2-1 y la ofensiva más productiva de la liga (406.6 yardas por juego), buscan consolidarse tras vencer a los Jets en la Semana 5. Dak Prescott vive un gran momento y quiere seguir brillando.
  • Los Cleveland Browns visitan a los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium.
  • En New Orleans, los New England Patriots chocan contra los Saints en el Caesars Stadium.

Los partidos de la tarde dela Semana 6 NFL

Más tarde, a las 2:05 y 2:25 PM, se juegan cuatro partidos:

  • Las Vegas Raiders enfrentan a los Tennessee Titans en el Alliegiant Stadium.
  • Los San Francisco 49ers se miden ante los Tampa Bay Buccaneers en el Raymond James Stadium.
  • Los Green Bay Packers reciben a los Cincinnati Bengals en Lambeau Field.

La jornada culmina con el esperado Sunday Night Football entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions en Arrowhead Stadium, un duelo que promete fuegos artificiales ofensivos.

Así se vive este domingo de NFL, con partidos que no solo emocionan, sino que comienzan a perfilar a los verdaderos contendientes rumbo a los playoffs.

