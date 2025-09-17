Esto pasó realmente: la verdad de por qué José Paradela fue reemplazado por Nicolás Larcamón

Cruz Azul es sublíder general del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Vive grandes momentos en el certamen local y sus futbolistas se lograron adaptar a la manera de trabajar de Nicolás Larcamón. Ahora la afición cementera se cuestiona por qué José Paradela fue reemplaza en el duelo ante el Pachuca.

En la victoria del fin de semana ante el Pachuca se dieron varias situaciones que tienen en el ojo del huracán al Cruz Azul. Una de ellas es la de una posible alineación indebida, la otra es la sustitución constante de José Paradela, quien para muchos es el mejor refuerzo del Apertura 2025. La verdad de la situación del argentino es que lo quieren cuidar para el cierre de la temporada.

Fuentes que cubren al club de La Noria, resaltaron que Nicolás Larcamón y su cuerpo técnico están encantados por el funcionamiento de José Paradela. Quieren cuidarlo para que llegue de buena forma a la Liguilla, pues buscan su pase de manera directa, al igual que cinco equipos más. El argentino es líder de asistencias con cinco, lo que hace más peligroso al Cruz Azul, pues tiene a uno de los mejores en su posición.

Paradela y Cruz Azul van al camino de la gloria

El Cruz Azul ocupa el segundo peldaño de la tabla general. Suma hasta el momento 20 unidades, producto de seis triunfos y solamente dos empates. También puede presumir que es el único equipo invicto del campeonato, pues el América perdió dicho privilegio tras caer ante Chivas el fin de semana en el Clásico Nacional. Todo apunta a que Larcamón y sus pupilos lleguen encaminados a la Fiesta Grande y lo hagan de manera directa.

Por su parte, José Paradela de los ocho encuentros que se han disputado, ha jugado todos de titular, suma un gol y acumula 605 minutos. El nacido en Buenos Aires arribó a la Liga BBVA MX con el Necaxa, pero sus grandes actuaciones hicieron que los poderosos del futbol mexicano lo voltearan a ver. En el mercado de verano, Tigres, América y Cruz Azul preguntaron por sus servicios, pero La Máquina se quedó con el crack mediocampista.