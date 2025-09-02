Piloto mexicano se lleva Pole Position en su regreso a la pista

Pato O’Ward logró la pole position en la última carrera de la temporada 2025 de la IndyCar, firmando un viernes perfecto en las clasificaciones del Nashville Superspeedway y quedando así como el gran candidato para la carrera que cierra el campeonato. Además, es la primera vez en su carrera que obtiene la pole en un óvalo, un hecho que subraya la evolución del mexicano y la velocidad demostrada por Arrow McLaren en las últimas carreras.

El tiempo que le dio la pole a O’Ward fue de 47.2607 segundos en la suma de sus dos vueltas, con una velocidad media impresionante de 202.621 mph (aprox. 325,9 km/h). Ese registro le permitió superar por una mínima diferencia a pilotos como David Malukas y afianzarse en la primera posición de la parrilla para la carrera final de la temporada.

¿Qué oportunidad tiene Pato O´Ward en Nashville?

Tras la clasificación, O’Ward destacó la buena puesta a punto del monoplaza y la sensación de confianza que le transmitió el coche durante la jornada. La pole en Nashville no sólo refrenda el rendimiento del piloto en las sesiones de pista, sino que le da una oportunidad clara de cerrar la campaña con una victoria tras una temporada en la que había mostrado ritmo pero le faltaban resultados consistentes en algunos fines de semana.

La pole position en Nashville llega en un momento simbólico

Se trata de la última prueba del calendario 2025, por lo que el resultado de la carrera tendrá eco inmediato en la valoración final del año para equipos y pilotos. Además, la actuación de O’Ward consolida a Arrow McLaren como uno de los equipos más competitivos fuera de los históricos dominadores de la categoría, mostrando que puede pelear por victorias en distintos tipos de circuitos.

En cuanto a la pelea por posiciones contiguas en la parrilla, Alex Palou saldrá desde la cuarta plaza, lo que añade un ingrediente extra a la estrategia de carrera entre los principales contendientes y eleva la expectativa para una última manga que promete tensión y espectáculo en Nashville.

