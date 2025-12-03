Paula Badosa encabezará el Abierto de Mérida que promete grandes emociones

La emoción del tenis internacional volverá a sentirse con fuerza en el sureste mexicano. La cuarta edición del Abierto de Tenis de Mérida Yucatán, torneo 500 de la WTA, confirmó la participación estelar de Paula Badosa, una de las figuras más reconocidas del circuito.

La española, quien llegó a ocupar el número dos del ranking mundial en abril de 2022, regresa a las canchas tras un largo periodo marcado por lesiones y lo hará como una de las grandes favoritas del certamen que se celebrará del 23 de febrero al 1 de marzo.

Paula conoce el Abierto de Mérida

Badosa, de 28 años, ya sabe lo que es competir en Mérida. Este mismo año llegó como segunda sembrada y tuvo un arranque sólido, pero una molestia en la espalda la obligó a retirarse en los cuartos de final. Ahora, en plena recuperación física y con ganas de recuperar su mejor nivel, la española buscará reencontrarse con la victoria en suelo mexicano.

Junto a ella, otra protagonista que levanta expectativas es la estadounidense Emma Navarro, actual número 15 del mundo y campeona defensora del torneo, tras superar en la final pasada a la colombiana Emiliana Arango.

Navarro aseguró desde ahora su presencia en el cuadro principal, con la firme intención de conquistar nuevamente el título y confirmar su crecimiento como una de las jugadoras más sólidas del circuito.

Un torneo en crecimiento

Además de reunir a grandes nombres del tenis femenil, el Abierto de Mérida se ha posicionado como un torneo estratégico por su cercanía con dos citas importantes: los Masters 1,000 de Indian Wells (4 al 15 de marzo) y Miami (17 al 29 de marzo).

Al jugarse en cancha dura, se convierte en la antesala ideal para que las tenistas afinen detalles rumbo a la exigente gira estadounidense.

La edición 2026 repartirá una atractiva bolsa de 1.206.446 dólares, consolidándose como un certamen de alto nivel. Su director, Gustavo Santoscoy García, aseguró que el torneo entra en una fase de madurez tras tres ediciones exitosas, y adelantó que el próximo año verá un crecimiento notorio.

"Confiamos en que superaremos las expectativas, ofreciendo un espectáculo de calidad en la cancha y una experiencia integral fuera de ella", destacó.

Hasta ahora, las campeonas del Abierto de Yucatán han sido: Camila Giorgi (Italia), Zeynep Sonmez (Turquía) y Emma Navarro (Estados Unidos). Con Badosa y Navarro confirmadas, el torneo 2026 promete ser una nueva fiesta deportiva para los aficionados de México y Latinoamérica.

