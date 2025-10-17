Paulinho ya está en la mira de dos grandes equipos de la Liga BBVA MX

Paulinho la está reventando con Toluca, pues en lo que va del año suma 3 títulos: Clausura 2025, Campeón de Campeones y la Campeones Cup. El delantero también pelea el título de goleo del Apertura 2025, pues actualmente es el máximo romperredes con 9 tantos, superando al jugador que llegó a Monterrey por la mitad de su precio y hoy está a punto de ir al mundial . Debido a lo anterior, el portugués llamó la atención de 2 clubes de la Liga BBVA MX.

El delantero escarlata es seguido de cerca por los 2 conjuntos regios, los cuales son los más poderosos del futbol mexicano en cuestión monetaria, por lo que el precio podía no ser un impedimento para fichar a Paulinho, quien es bicampeón de goleo en la Liga BBVA MX . Esta versión fue confirmada por Bri Fernández, locutora de radio que cubre a los Diablos Rojos.

Toluca FC Paulinho está en la mira de los 2 equipos regios, los cuales están interesados en él tras su gran desempeño con Toluca

La postura de Paulinho a una posible salida de Toluca

Paulinho expresó en una ocasión que desea retirarse en Toluca, aunque esa opción todavía es muy lejana, ya que actualmente tiene 32 años. El delantero aseguró que en México solo desea jugar con los Diablos Rojos, aunque reconoció que los cambios pueden surgir de un día para otro debido a diversos factores.

“Yo y mi familia estamos muy felices [en Toluca]. Voy a cumplir 33 años, ya no es un tema financiero. Ahora entiendo varias cosas de la vida y sé que estar feliz es importante. Muy, muy difícil de que salga”, declaró el futbolista en entrevista para Futbol Total.

Imposible no amar a este hombre 😍



Paulinho a declarado que solo desea jugar en Toluca, el 26 de los Diablos solo tiene ojos para un solo equipo 🥹



(🎥 TikTok - futboltotal_mx) pic.twitter.com/aI9oievwPJ — El Rincón del Diablo Podcast (@delrojo1917) October 7, 2025

El precio de Paulinho en el Toluca

Paulinho es un futbolista que jugó en grandes clubes de Europa, como el Braga y Sporting de Lisboa de Portugal. Fue en este último que el ahora delantero de Toluca vivió su mejor momento, pues fue tasado en 15 millones de euros (más de 322 millones de pesos).

El portugués actualmente tiene un valor en el mercado de 7 millones de euros (150.3 millones de pesos), según Transfermarkt. Esa cantidad es la que deberá pagar cualquier equipo que quiera ficharlo, aunque lo más seguro es que, si algún día quisiera marcharse, Toluca lo venda por un precio más alto.