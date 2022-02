Pelé se deja ver tras meses de hermetismo

Pelé se encuentra bien de salud, motivado, bromista e inclusive “guapo”, indicó el propio astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé', de 81 años, al compartir en horas recientes una fotografía en sus redes sociales.

Desde hace algunas semanas el ex jugador Pelé ha tenido problemas de salud por los cuales ha estado en diferentes momentos internado en un nosocomio, por lo que la imagen que compartió, tranquiliza a sus millones de seguidores.

Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Vocês não acham que eu estou bonitão? pic.twitter.com/obrA8SM3d0 — Pelé (@Pele) February 10, 2022

El buen humor de Pelé en sus redes sociales

Pelé, señalado por los expertos como uno de los mejores futbolistas que han surgido en la historia del deporte, enseñó un semblante sonriente y feliz a sus 81 años.

“Están diciendo por ahí que no estoy bien. ¿Ustedes no creen que estoy guapetón?”, preguntó en sus redes sociales el legendario ex atacante, quien está bajo tratamiento por un tumor en el colon por lo que fue operado en septiembre del 2021.

El tres veces ganador de la Copa Mundial de la FIFA, acompañó su mensaje con la fotografía en la que además tiene bien puesta la guardia, evocando a un boxeador.

“Sé que hay gente buscando noticias sobre mí. Entonces, las envío por aquí. Hoy me tomé el día para cuidar de mi imagen. Desde el inicio de la pandemia, mi esposa ha sido mi peluquera favorita”, dijo Pelé.

Imagen de Pelé confirma la versión difundida por su hija

Kely Nascimento, una de las hijas del ex jugador del Santos y Cosmos , aseguró en sus redes sociales que su padre “está en casa”, frente a las informaciones que decían que tendría que regresar a un hospital para atender un nuevo problema de salud.

“Todo el mundo empezó a llamarme, no sé lo que pasó, pero él está en casa. Gracias”, puntualizó.

Lo que es una realidad, es que Pelé ha tenido problemas diversos de salud y que el cansancio lo acompaña por lo que usa una silla de ruedas, como se muestra en la imagen compartida por el propio jugador, siendo solo instrumento para su comodidad.

