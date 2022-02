Londres, Inglaterra. El astro portugués Cristiano Ronaldo vive su peor racha en 12 años, aunado a la caída del Manchester United luego de ser eliminado en la FA Cup por Middlesbrough, equipo de la Segunda División inglesa y de empatar ante el Burnley, colista de la Premier League.

Cristiano Ronaldo luce apagado con los “red devils”. El portugués no fue ni titular contra el Burnley y no pudo arreglar el desaguisado en los 20 minutos finales cuando entró de cambio. No ve puerta desde el 30 de diciembre y desde entonces ha jugado cinco partidos, incluida una prórroga contra el Middlesbrough, además de perderse dos encuentros por lesión.

Esta es su peor racha desde la temporada 2010, cuando jugaba en el Real Madrid donde no pudo anotar ante el Málaga, el Mallorca, Osasuna, Ajax y Real Sociedad. Eso sí, esa temporada llegó a los 53 goles entre todas las competiciones. Este año suma 14 entre Premier League y Champions League.

La aportación de Cristiano Ronaldo debe ser más decisiva ahora que en la primera parte de la campaña porque ya no está Anthony Martial, cedido al Sevilla, ni Mason Greenwood , apartado por los presuntos abusos a su pareja. El uruguayo Edinson Cavani solo lleva dos goles esta temporada, mientras que Marcus Rashford lleva cinco. A Bruno Fernandes, la estrella de las últimas dos temporadas del United, ha sido eclipsado por Cristiano y sus siete goles no son suficientes para levantar el vuelo del equipo de Manchester .



Es momento que despierte Cristiano Ronaldo ante el Atlético de Madrid



Es el momento para que despierte “El Comandante” ya que el Manchester United se mide al Atlético de Madrid en apenas dos semanas en los octavos de final de la Champions League y es el momento para salir del agujero en el que está metido.

Ole Gunnar Solskjaer se fue. Hace ya más de dos meses, pero el rumbo ha cambiado muy poco en Old Trafford. Llegó Ralf Rangnick, y su famosa presión, pero el impulso apenas duró un ratito contra el Crystal Palace.

Manchester United ha perdido la posibilidad de un título, con la FA Cup, por lo que se acercan peligrosamente a los cuatro años sin tocar un trofeo, y ya solo les queda pelear por la cuarta plaza en la Premier League y por una Champions donde les viene un Atlético de Madrid que también se encuentra a la baja.