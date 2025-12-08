Así será la pelea por el número uno del mundo en 2026 entre Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el número 1 y 2 del mundo, llegarán al Abierto de Australia con un objetivo claro: el trono del ranking ATP. Dos jóvenes, dos potencias llamadas a dominar el futuro del deporte blanco.

Te puede interesar: Así se vivió el último día de Sergio Ramos en la Liga BBVA MX

Una rivalidad que ya es un clásico moderno. En 2025 volvieron a repartirse los cuatro Grand Slams, enfrentándose en seis ocasiones: cuatro triunfos para el español y dos para el italiano. Carlos Alcaraz, explosivo, eléctrico e impredecible, buscará mantenerse en la cima. Melbourne aparece en el horizonte como su gran motivación, pues el Abierto de Australia es una de sus pocas cuentas pendientes en el circuito.

"Creo que significa mucho que los aficionados al tenis sientan lo mismo al ver nuestros partidos. Las rivalidades en el deporte son un elemento poderoso que alimenta el interés de los aficionados, y yo también me sentí muy inspirado por la rivalidad entre Rafa Nadal y Roger Federer durante mi infancia", dijo el español sobre la rivalidad con el italiano.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz: ¡YO GANE LA PELEA, EL REFERI ME LA QUITO!

Sinner, va por todo

Del otro lado, Jannik Sinner: frialdad, precisión… y un tenis que evoluciona cada temporada. El italiano llega como campeón defensor del primer Grand Slam del año, decidido a recuperar el trono como el mejor del mundo.

"Las rivalidades son una parte fundamental de nuestro deporte. En su época, existían grandes rivalidades entre Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, y esa tendencia se ha mantenido durante generaciones. Las rivalidades siempre han existido a lo largo de la historia del tenis, y creo que nosotros jugamos un papel fundamental en el atractivo de nuestro deporte", sentenció Sinner.

Cruces para la historia

Se avecinan emociones fuertes en el pulso entre Alcaraz y Sinner por el número 1 del ranking ATP. A la espera de que surja algún rival capaz de detenerlos, todo indica que ellos seguirán repartiéndose el pastel del tenis mundial.

El primer Grand Slam de la temporada pone en juego más que un título: la supremacía del tenis a nivel global. Todo está listo para que la lucha por el número uno escriba su primer capítulo del 2026.

Te puede interesar: Antonio Mohamed va por un récord de la Liga BBVA MX con Toluca