Las peleas de BOXEO hoy sábado 5 de septiembre; cartelera completa de La Casa del Boxeo

Box Azteca presenta una cartelera de primer nivel para arrancar un extraordinario mes de septiembre. En La Casa del Boxeo se pondrán los guantes dos peleadores que quieren alcanzar papeles protagónicos y para ello deberán demostrar de qué están hechos en televisión nacional a través de Azteca Siete.

La Casa del Boxeo abre sus puertas este sábado 5 de septiembre, para presentar una cartelera llena de adrenalina y pasión, con la aparición de Miguel ‘Coquerito’ Rosas quien se enfrentará en el ring de la Arena Potosí, ante Alejandro ‘Conejo’ González en un evento de alto nivel que podrás ver por Azteca Siete.

El boxeo da esas oportunidades, de llegar a un escenario estelar y ser vistos en televisión nacional. Ahora es la chance de González y de Rosas de encumbrarse y comenzar a escribir un legado que se sume a las grandes historias del boxeo mundial.

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Alejandro ‘Conejo’ González vs Miguel ‘Coquerito’ Rosas’, la pelea estelar de Box Azteca 5 de septiembre

Con marca de ocho peleas ganadas con un nocaut, además de tres derrotas una de esas por nocaut, Coquerito Rosas arriba a la Arena Potosí para buscar mejorar su récord en el deporte de los puños.

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Con 23 años tiene una carrera por delante que forjar y luego de su debut en 2021 es tiempo de brillar en importantes marcos.

Enfrente estará Alejandro Jair ‘Konejo’ González quien tiene mucha más experiencia y su récord así lo demuestra, con 20 duelos ganados, 12 de ellos por nocaut. Ha caído en siete ocasiones dos de esas por nocaut y también suma tres empates en su carrera profesional que arrancó en 2018.

En sus últimas cinco peleas de Alejandro González, aparecen dos victorias por decisión unánime, dos victorias por nocaut y una derrota por la vía del nocaut, combates que sucedieron desde agosto del 2024 a la fecha.

El ‘Konejo’ así tiene una oportunidad ante un contrincante que tiene mucho menos experiencia, de apuntarse una victoria más y a través de Box Azteca.

Hora de la transmisión de la pelea de Box Azteca del 5 de septiembre

ALEJANDRO "KONEJO" GONZÁLEZ VS MIGUEL "COQUERITO" ANGEL ROSAS | Arena Potosí | Transmisión 11:00 PM | Azteca Siete, aztecadeportes.com