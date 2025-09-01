deportes
WWE: Penta Zero Miedo lucha este lunes 1 de septiembre en horario especial

Penta Zero Miedo es parte de la cartelera del Monday Night Raw desde París. Penta y War Raiders (Ivar y Erik) se medirán ante Grayson Waller y New Day

PentaZeroMiedo.jpg
Foto: @WWE
Eder G. Calderón Juárez
Otros Deportes
La WWE cierra con broche de oro su gira europea con un episodio histórico de Monday Night Raw desde la Paris La Défense Arena, justo después del impactante Clash in Paris y Penta Zero Miedo es parte de la cartelera.

Este lunes 1 de septiembre los fans vivirán un espectáculo cargado de combates, sorpresas y un horario especial para México y Latinoamérica.

Resumen del partido: Juárez 1-0 Mazatlán | Jornada 7 | Apertura 2025

El show comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en exclusiva a través de la plataforma de streaming “N”, con cualquiera de sus suscripciones.

Cartelera y segmentos confirmados

El programa de este lunes trae consigo luchas de alto calibre y momentos decisivos para el futuro de la WWE:

Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) enfrentarán a Judgment Day en un combate por parejas.

Penta Zero Miedo y War Raiders (Ivar y Erik) se medirán ante Grayson Waller y New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) en un combate de tercias.

Te puede interesar: Ciclismo: Así le fue al mexicano Isaac del Toro en la Bretagne Classic

Habrá un anuncio clave sobre el Campeonato Mundial Femenil, que quedó vacante luego de que la campeona Naomi lo dejara por su embarazo.

En uno de los duelos más esperados de la noche, “Dirty” Dominick Mysterio defenderá el Campeonato Intercontinental frente a nada más y nada menos que “The Phenomenal” A.J. Styles.

The Vision, el grupo conformado por Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman, hablará de lo sucedido tras la caótica pelea por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, donde incluso intervino Becky Lynch.

Lo que dejó Clash in Paris

El público francés todavía vibra tras el evento premium de este domingo, en el que varias rivalidades quedaron al rojo vivo. Roman Reigns venció a Bronson Reed, aunque después del combate fue atacado por Breakker y el propio Reed.

Los Wyatt Sicks retuvieron los Campeonatos en Parejas ante los Street Profits, mientras que Becky Lynch brilló al defender el Campeonato Intercontinental Femenino frente a Nikki Bella.

En un duelo sin reglas, Rusev derrotó a Sheamus, y en un choque generacional, John Cena superó a Logan Paul en su gira de despedida.

Finalmente, en el estelar Fatal 4-Way, Seth Rollins se quedó con el Campeonato Mundial de Peso Pesado tras imponerse a CM Punk, LA Knight y Jey Uso, gracias a una sorpresiva intervención de Becky Lynch.

Te puede interesar: El rol que nadie esperaba de Edson Álvarez en Fenerbahçe tras salida de Mourinho

La WWE promete que este Monday Night Raw en París será un capítulo memorable para todos los fanáticos de México y Latinoamérica y la presencia de Penta Zero Miedo así lo hace pensar.

