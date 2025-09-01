El rol que nadie esperaba de Edson Álvarez en Fenerbahçe tras salida de Mourinho

Edson Álvarez debutó en la Liga de Turquía en el triunfo de 3-1 del Fenerbahçe ante Gençlerbirliği , luego del despido de José Mourinho del equipo. El mexicano disputó los 90 minutos del partido, pero lo que llamó la atención fue que el entrenador interino lo utilizó como doble pivote en un esquema de 4-2-3-1, un rol que nadie esperaba.

Álvarez por fin respiró aire puro después de la dura situación que vivió en el club turco antes de su debut , el cual fue con el pie derecho. El capitán de la Selección Mexicana cumplió con una nueva asignación, pues en su primer partido fue utilizado en el mediocampo, pero acompañado, caso contrario al puesto en el que lo utilizaban en el West Ham United.

Edson Álvarez jugó con el Fenerbahçe como doble pivote

¿Cómo jugaba Edson Álvarez en el West Ham United?

Edson Álvarez disputó su último partido con el West Ham ante Ipswich el 25 de mayo de este año. En el encuentro, que ganó su exclub por marcador de 3-1, saltó al terreno de juego como el único pivote, en un planteamiento táctico de 3-1-4-2, de acuerdo con la plataforma Sofascore.

Álvarez no desconoce jugar en el mediocentro acompañado, pues con la Selección Mexicana lo hizo junto a otros dos compañeros. Prueba de ello, la final de la Copa Oro 2025 ante Estados Unidos, donde el futbolista del Fenerbahçe fue acompañado por Gilberto Mora y Marcel Ruiz en el esquema 4-3-3 que lanzó a la cancha Javier Aguirre.

Edson Álvarez jugaba como único pivote en el West Ham

¿Cómo le fue a Edson Álvarez en su primer partido con el Fenerbahçe?

Edson Álvarez fue titular en su partido debut con el Fenerbahçe que derrotó 3-1 a Gençlerbirliği. El mediocampista tuvo una calificación de 6.6, una de las mas bajas del conjunto turco. El mexicano acertó en el 90 por ciento de sus pases, ganó 3 de sus 6 duelos y perdió el balón en 9 ocasiones.