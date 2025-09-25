¿Un grande de México? Estas son las peores goleadas en la historia de Rayados de Monterrey

Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo uno de los partidos más impactantes y llamativos en la historia reciente de la Liga BBVA MX, pues después de comenzar el duelo perdiendo, Toluca vino de atrás y destrozó sin problemas a Rayados de Monterrey a través de un marcador final de 6-2.

Podría pensarse que este tipo de resultados son totalmente ajenos en Rayados considerando la inversión que el club ha hecho en la última década; sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad. Por ende, aquí conocerás cuáles han sido las peores goleadas en la historia de la institución de Nuevo León.

¿Cuáles son las peores goleadas en la historia de Rayados?

La última vez que Rayados recibió seis goles en un solo partido fue en el torneo Clausura 2005. Aquí, la Máquina de Cruz Azul destrozó a su rival en la cancha del Ciudad de los Deportes por 6-1, un marcador que hasta ahora sigue penetrando de manera importante en la mente de las dos aficiones.

Cinco años antes, en el Verano del 2000, el Clásico Regio se vistió totalmente de amarillo luego de que los Tigres vencieran a Rayados por 6-3. Sin embargo, posiblemente la mayor humillación en la historia del club se dio en el Apertura 2004, cuando los Potros de Hierro del Atlante los vacunaron a través de un marcador final de 7-1.

¿Doménec Torrent podría ser despedido de Rayados tras caer con Toluca?

A pesar de la apabullante derrota que significó el partido de ayer, no existen anuncios oficiales o rumores que indiquen que la directiva de Rayados planea despedir a Doménec Torrent. Eso sí, el español ha comenzado a tener cierta presión tras esta goleada y el empate que vivió el fin de semana pasado ante las Águilas del América.

¿Qué otras goleadas de alarido ha recibido Rayados en su historia?

Así como las goleadas antes mencionadas, se recuerdan un par más que, curiosamente, tienen como protagonistas una vez más a Cruz Azul y Toluca . La primera de ellas fue en el Clausura 2013 cuando los celestes vencieron como visitantes a su rival por 5-1, mientras que la segunda sucedió hace seis años, cuando los Diablos Rojos derrotaron a su rival por el mismo marcador.