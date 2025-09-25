Esto dicen en Colombia sobre el error de Kevin Mier contra Querétaro: “Crecido...”

Kevin Mier aún no termina de generar confianza en los aficionados de Cruz Azul. El portero colombiano tuvo un grosero error recibiendo un gol desde detrás de mitad de cancha ante Querétaro por la décima jornada del Apertura 2025. Rápidamente, el insólito fallo de Mier se viralizó en todo el mundo y, desde Colombia, sus aficionados no lo podían creer.

“Es un portero crecido”, dijo un fanático de la selección de Colombia en la red social de X, mientras que otro expresó: “Kevin Mier no puede ser el arquero de la selección”. “Mier es como Higuita, pero sin goles de tiro libre. Solo los errores”, sentenció otro. Lo cierto es que a pesar del fallo del guardametas, Cruz Azul rescató un empate ante Querétaro y se mantiene invicto .

Kevin Mier vuelve a fallar con Cruz Azul

Otros aficionados mencionan que Kevin no debe jugar el Mundial 2026 con la selección de Colombia y, si mejora el nivel, “puede ir, pero como segundo o tercer arquero”. Otros afirman que Mier nunca fue un portero de clase mundial, sino que ha tenido grandes actuaciones, “pero no es constante y sus episodios de pifias son muy frecuentes”.

Así fue el insólito gol que recibió Kevin Mier con Cruz Azul

Mientras Querétaro tenía la posesión del balón en su propio campo, Mier, confiado, salió de su posición como es habitual, situación que fue aprovechada por Homechenko, quien remató desde más de 40 metros. El balón pasó por encima del portero de La Máquina y, si bien llegó a rozar el esférico, esto no fue suficiente para retener su trayectoria y terminó ingresando a portería.

Pillaron a Kevin Mier, qué gol le hizo el uruguayo Homenchenko y ya hay abucheos para el portero del Cruz Azul 2-1. pic.twitter.com/uG8PilZxsT — Salvador Aguilera (@AguileraSports) September 25, 2025

Cruz Azul sigue siendo el único líder de la Liga BBVA MX

A pesar del error de Mier, Cruz Azul logró rescatar un empate 2-2 ante Querétaro y así pudo mantener su invicto en este Apertura 2025. Tras la derrota de Rayados ante Toluca, el equipo cementero continúa siendo el único líder de la Liga BBVA MX con 24 unidades, dos por encima de Monterrey y el cuadro escarlata.