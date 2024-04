Pep Guardiola lanza dardo contra el calendario del Manchester City

Luego de la eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid en la UEFA Champions League, el entrenador del conjunto de Inglaterra, Pep Guardiola, ha lanzado un dardo contra el calendario de los Cityzens, pues asegura que los jugadores no son máquinas para no tener descanso.

“No tenemos otra opción. No podemos sentir pena de nosotros mismos. Estuvimos a nuestro mejor nivel, pero no pudimos ganar. No tenemos tiempo para reflexionar, eso ya lo haremos en verano”, dijo Pep en conferencia de prensa de cara al juego de semifinal de la FA Cup frente al Chelsea que se disputa el 20 de abril.

“Con la cantidad de partidos que hemos jugado esta temporada y en las anteriores, es lo normal. No hay mucho tiempo para recuperar. Jugamos una prórroga. No somos máquinas, el cansancio está ahí", agregó Guardiola, quien duda sobre poder contar con Kevin de Bruyne y Erling Haaland para el encuentro ante los ‘Blues’.

“Kevin parece estar bien. Estaba muy cansado y después de cinco meses lesionado es normal. Erling tiene algo muscular”, agregó el estratega.

Te puede interesar: Barcelona busca fichar a exjugador del Club América

Coventry City vs Manchester United, la otra llave en la FA Cup

El ganador entre el Manchester City y Chelsea, se va a enfrentar en la Final al vencedor del duelo entre Coventry City y Manchester United, compromiso que se disputa el domingo 21 de abril.

Por otra parte, en la presente campaña de la Premier League, el Manchester City acaricia el campeonato. Con 73 puntos, el equipo de Pep Guardiola mantiene el liderato de la competencia seguido del Arsenal y Liverpool, cuadros que registran 71 unidades de cara a la recta final del certamen.

El Chelsea es noveno con 47 puntos, lejos de los puestos de competencias europeas para la siguiente temporada.

Resumen: Callejeros FC 9-6 Emperors FC | Descenso La People’s League

Te puede interesar: Tigres acata sanciones y explica pasos a seguir con Nahuel Guzmán