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Periodistas argentinos se burlan de México con “uniformes” que debería de usar para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Periodistas argentinos se burlan de México en streaming al enseñar diferentes diseños que aseguran que debería de usar la Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Javier Aguirre México

Escrito por: Iván Vilchis

En las últimas horas, en las redes sociales se viralizó un video en el que aparecen diferentes periodistas deportivos en un streaming burlándose de México con ocho uniformes que en sus palabras "le regalan a gente de marketing de la Selección Mexicana" como idea para una tercera o cuarta playera para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El video causó bastante polémica pues aparece Flavio Azzaro, periodista que en varias ocasiones ha dado declaraciones contra México que han causado enojo y disgusto entre algunos aficionados.

En el video que compartieron en las redes sociales, enseñan un total de 8 playeras con un diseño diferente.

Periodistas argentinos se burlan de México con playeras inspiradas en el Chavo del 8

Las primeras cuatro playeras que muestran, tienen una temática inspirada en uno de los programas más destacados de América Latina. La primera versión está inspirada en el Chavo, la segunda en Don Ramón, la tercera en la Chilindrina y la cuarta en Quico.

playeras burla México

Los participantes hacen diferentes comentarios en los que aseguran que se comprarían alguna de las versiones.

Posteriormente, sacan diseños burlándose de cómo le ha ido a la Selección Mexicana en sus participaciones en la Copa Mundial de la FIFA TM. Una playera con un cero resaltando que no se ha podido ganar ninguna edición y una resaltando que no se ha podido llegar a los Cuartos de Final en las últimas ediciones.

Playeras México burla Mundial

Por último, muestran dos diseños más para terminar con su burla. Primero una playera con la imagen de Luis Miguel y segundo, una combinación de la playera de México con una de Estados Unidos.

Afición mexicana defiende y se burla de los periodistas argentinos

Los aficionados mexicanos no se quedaron con los brazos cruzados pues en los comentarios se burlaron de los periodistas argentinos siguiendo la temática de los uniformes

Otro sector de aficionados, aseguró que no lo toman como burla pues es uno de los programas más famosos y aceptan que el propio mexicano hace bromas al respecto.

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