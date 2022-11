Personalidades internacionales reaccionan a los mensajes del Canelo

El pasado sábado 26 de noviembre, las Selecciones de México y Argentina se vieron la cara en la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar.

El resultado final fue 2-0 a favor de la albiceleste y Lionel Messi fue el encargado de abrir el marcador con un tiro raso que batió al guardameta azteca Guillermo Ochoa. En los minutos finales, Enzo Fernández anotó un golazo para sellar la victoria de los sudamericanos.

Tras el partido, el cuadro Argentino festejó eufóricamente sobre el terreno de juego. El triunfo era obligatorio luego de haber caído en su debut en el certamen contra Arabia Saudita.

La celebración argentina continúo en el vestidor. Horas más tarde empezó a correr un video en redes sociales en el que aparentemente, Lionel Messi, “patea” una playera de la Selección Mexicana que se encuentra en el piso.

Al ver lo sucedido, Saúl el ‘Canelo’ Álvarez explotó a través de Twitter en contra del futbolista.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, “Que le pida a Dios que no me lo encuentre” y “Así como respeto, Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi.” Fueron los mensajes compartidos por el pugilista.

Reacciones a los mensajes del Canelo

Las publicaciones del Canelo rápidamente le dieron la vuelta al mundo, la gente empezó a opinar, algunos a su favor y otros cuantos en su contra. Futbolistas, boxeadores, periodistas, todo tipo de personalidades internacionales se sumaron a la discusión.

Uno de ellos fue Sergio el ‘Kun’ Agüero, quien respondió: Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y lo que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre van al piso cuando terminan los partidos por el sudor. Si ves bien, hace el movimiento (Messi) para sacarse el botín y sin querer le da.”

PORTO ALEGRE, BRAZIL - JUNE 23: Sergio Aguero of Argentina is congratulated by team-mate Lionel Messi after scoring his side's second goal during the Copa America Brazil 2019 group B match between Qatar and Argentina at Arena do Gremio on June 23, 2019 in Porto Alegre, Brazil.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes como funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante.”, compartió el futbolista español, Cesc Fábregas, uno de los mejores amigos de la ‘Pulga’.

Incluso un mexicano intentó explicarla al Canelo lo ocurrido. Miguel Layún publicó: “Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión. Las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas. Él (Messi) se quita el zapato y toca la camisa, solo eso.

Mensajes como estos hay muchísimos, campeón mexicano, Canelo, le respondió a estás tres personalidad manteniendo su postura siendo fiel a sus ideales.

