Carlos Ortiz está de vuelta en competencia

El Sanderson Farms Championship marcó el regreso a la actividad del golfista mexicano, Carlos Ortiz en el PGA TOUR. Tras la primera ronda del torneo que se lleva a cabo en el Country Club de Jackson, Mississippi, el jalisciense terminó empatado en la posición 71.

Te podría interesar: Tiger Woods trabaja para volver a jugar golf

Ortiz llegó a los últimos cuatro hoyos con cinco birdies y un solo bogey, sin embargo, en ese momento la situación se complicó y aunque registró un birdie más, también tuvo otros dos bogeys y un doble bogey para un total de 71 golpes, uno abajo del par.

Latinos en competencia

El golfista mejor ubicado en cuanto a los latinoamericanos se refiere después del primer día de actividad, fue el argentino Emiliano Grillo, quien culminó con 70 golpes (-2) luego de cosechar cinco birdies, un bogey y un doble bogey.

Al igual que Ortiz, hubo otros latinos que terminaron emparejados en el puesto número 71. Se trata de los colombianos Camilo Villegas y Sebastián Muñoz, así como el chileno Mito Pereira, quienes también finalizaron con una tarjeta de 71 (-1). Ninguno de ellos pudo tener una jornada libre de bogeys.

Los estadounidenses lideran

Quien amanecerá ubicado en el primer lugar del tablero será el novato estadounidense Sahith Theegala, quien sumó un total de 64 golpes, es decir ocho abajo del par, luego de ocho birdies y ningún bogey. Detrás de Theegala aparecen sus compatriotas Nick Watney y Harold Varner III, quienes igualaron en 65 golpes con (siete bajo par.) Watney tuvo seis birdies, un Eagle y un bogey, mientras que Varner III obtuvo nueve birdies, por dos bogeys.

Tal vez te interese: Patrick Cantlay Jugador del Año en el PGA TOUR

Por su parte, el español y campeón defensor del torneo, Sergio García, quien viene de caer con el equipo europeo en la Ryder Cup se encuentra en la posición 50, después de acumular 70 golpes (-2) producto de dos birdies.

“Obviamente no es lo mismo (estado físico ante los pocos días de descanso) no voy a mentirte, pero me siento bien. Tuve un par de días de descanso en mi casa en Austin con Angela (esposa) y los niños y luego volé aquí en la tarde del martes. Obviamente un poco cansado, pero nada fuera de lo normal, espero. Fue grandioso ganar aquí el año pasado y estoy emocionado de venir, de tener la posibilidad de defender mi título, espero que tengamos tres días realmente buenos y ver si podemos lograrlo”, declaró García.

Golpe destacado de Carlos Ortiz

Desde la organización del PGA Tour destacaron el bridie conseguido por Ortiz en el hoyo 14.