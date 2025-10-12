En picada: Santi Gimenez se sigue desvalorizando igual que sus goles

En diciembre de 2023, Santi Gimenez llegó a tener su valor más alto en el mercado. Según Transfermarkt, el canterano del Cruz Azul estaba valuado en 50 millones de euros. En dicho momento, jugaba para el Feyenoord de Países Bajos; recientemente milita en el Milan y su valor descendió a la mitad, pues está valuado en 25 millones de euros. Con la ausencia de Raúl Jiménez, Santi es el delantero titular de la Selección Mexicana ante Colombia y Ecuador.

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, tiene su confianza puesta en Santiago Gimenez. El timonel italiano sabe las cualidades del mexicano y en reiteradas ocasiones ha señalado que es un jugador fundamental en su esquema, aunque no encuentre los goles. En el último duelo ante la Juve, de la Serie A, justificó su cambio. Con el Milan, solamente suma siete goles en 27 encuentros.

Hay que recordar que Massimiliano Allegri, al inicio de la campaña, no estaba de acuerdo en mantener a Santiago Gimenez. Mientras algunos medios aseguraban que no estaba contento con la actitud del futbolista de no estar en la pretemporada, otros decían que no le veía el nivel para defender la camiseta del histórico club.

Santi Giménez y una ausencia importante de gol

El gol más reciente de Santiago Gimenez con el Milan fue el pasado 23 de septiembre en la Copa de Italia, cuando el Milan venció 3-0 al Lecce. En lo que va de la Serie A, el “Bebote” no se ha hecho presente en el marcador, pese a varios minutos jugados. Lo que sí se puede decir es que siempre está generando peligro al ataque.

Con la Selección Mexicana, Gimenez no suma muchos goles. En 45 partidos, solamente se ha hecho presente en seis ocasiones. La última de ellas fue en el empate entre México y Corea del Sur. El canterano del Cruz Azul, con un derechazo desde fuera del área, ayudó para que los de Javier Aguirre no perdieran en duelo ante los asiáticos.