Sale a la luz toda la verdad de por qué Santiago Gimenez no terminó el partido contra la Juventus

Santiago Gimenez volvió a tener otra oportunidad en la delantera titular del Milan. Su entrenador Massimiliano Allegri le volvió a dar la confianza para entrar desde el inicio y, aunque no se hace muy presente en los goles, sí lo es en la ofensiva. También dio a conocer por qué decidió sustituirlo, pese a ser uno de los más desequilibrantes en el ataque.

El mexicano, durante los 63 minutos que disputó en el duelo entre el Milan y la Juventus, consiguió una falta dentro del área que fue juzgada como penal. El encargado de cobrar desde los 11 pasos sería el estadounidense Christian Pulisic, pero erró su disparo y, al final, el partido terminó 0-0. Santi ha recibido apodos ofensivos y muchas críticas tras su falta de gol.

@Santgimenez_

“(Santiago) Gimenez hizo un muy buen partido. Trabajó para el equipo, creó ocasiones y provocó el penalti. Lo sustituí porque pensé que un destello de brillantez de Leão podría ayudarnos a ganar; de lo contrario, Santi no merecía salir. Pero en general, todo el equipo jugó bien”, dijo el timonel italiano en conferencia de prensa.

Te puede interesar:



Santi Gimenez deja el Milan para incorporarse a la Selección

Después del partido ante la Juventus, Santiago Gimenez cambia de playera y ahora defenderá la de la Selección Mexicana. El delantero será el hombre clave en la ofensiva del equipo tricolor, pues Raúl Jiménez no fue convocado debido a una lesión que sufrió en el último juego con el Fulham.

Se espera que Gimenez llegue directo a Estados Unidos para el duelo ante el combinado colombiano en el AT&T Stadium de Dallas. Se espera que Santi sea el titular de Javier Aguirre en los dos partidos de la Fecha FIFA, pues, tras la ausencia de Raúl, el “Vasco” solamente convocó a Santiago y Berterame como los centros delanteros.