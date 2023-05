Lo que hace un mes se trataba de un rumor, hoy se ha convertido en realidad: Andy Ruiz fue una opción real para ser el rival de Tyson Fury para este verano, se acercaron a él y existió una negociación que no prosperó.

En este caso la información surgió por la propia fuente que es Tyson Fury, quien está desesperado por no tener agendada una pelea en su calendario para celebrarla en julio o agosto como tenía planeado.

El objetivo de Tyson Fury, era enfrentar a Oleksandr Usyk para lograr ser campeón indiscutido, pero esa pelea tuvo muchos obstáculos, especialmente el lugar para llevarla a cabo.

Una segunda opción fue Anthony Joshua y el propio Fury dio a conocer que Andy Ruiz estuvo en la baraja, sin que pudiera concretarse nada porque pidió una cantidad exorbitante para pelear, por lo que fue anulado en la búsqueda de rivales.

¿Cuánto pidió Andy Ruiz para pelear ante Tyson Fury?

El británico Tyson Fury, de 34 años explicó la cifra exacta que el mexicano Andy Ruiz quiso tener en su cuenta por esta pelea:

“Andy Ruiz pidió 20 millones de dólares. Tonto pequeño bastardo, no sé de dónde se ocurrió eso”, acotó Tyson Fury en una publicación en su cuenta de Instagram.

Alegó que “voy a noquear a todos estos hijos de ***. Estoy listo para pelear. No he peleado desde diciembre, pero no es mi culpa. Quise pelear con el enano de Usyk y no quiso nada. Quise enfrentar a Anthony Joshua y no quiso nada. Quise pelear con todos”.

Enfadado, sentenció que: “¿Quién está ahí? ¿Quién está disponible?”.

El tiempo se le agota a Tyson Fury

Como antes ya había dicho el ‘gitano’, necesita pelear este verano, mantenerse en actividad y exponer su cetro de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, pero el tiempo se le está agotando y si un duelo se le aplaza más, podría solo tener una pelea en el año.

En el 2022 Fury ya había amenazado con retirarse y hasta lo hizo oficial, pero se retractó para seguir forjando su legado.