¡PIEL CHINITA! 🇲🇽 Así se escuchó el Himno Nacional Mexicano previo al México vs Serbia
Miles de voces se unieron para entonar el Himno Nacional Mexicano antes del duelo entre México y Serbia. Un momento que puso la piel chinita y encendió la pasión de toda la afición.
La emoción se hizo presente desde antes del silbatazo inicial. En la previa del partido entre México y Serbia, miles de aficionados entonaron con orgullo el Himno Nacional Mexicano, creando un ambiente espectacular que hizo vibrar cada rincón del estadio.