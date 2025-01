‘Piojo’ Herrera CRITICA a jugadores de Costa Rica tras goleada vs Estados Unidos

La etapa de Miguel Herrera como entrenador de Costa Rica no dio inicio de buena forma.

El primer partido del ‘Piojo’ al mando del conjunto nacional de los ticos fue ante Estados Unidos, encuentro que terminó por marcador de 3-0 para el cuadro de las ‘Barras y las Estrellas’ en la cancha del Exploria Stadium de Orlando, Florida.

Tras la goleada sufrida, el entrenador mexicano fue duro con sus futbolistas, quienes cometieron muchos errores para que se diera el marcador abultado.



“No sacamos una buena calificación. Después del segundo gol, ellos tomaron el control de la pelota y dejamos de hacer esfuerzo, y eso no me gustó. Es una selección joven que no debe dejar de presionar. En el primer tiempo jugamos muy bien; me atrevo a decir que lo hicimos de tú a tú. La diferencia estuvo en nuestros errores.

“Uno llega con la ilusión de que el equipo funcione y en el primer tiempo vi cosas que me gustaron y me dejaron tranquilo. El equipo salió jugando y asumo la responsabilidad, a mi llegada pude decir que no estoy para dirigir, pero desde el momento en que me dicen que soy el técnico, debo asumir la responsabilidad en todos los partidos”, dijo Miguel Herrera tras el partido.

Los goles del encuentro fueron obra de Brian White al 21’, Caden Clark al 77’ y Patrick Agyemang al 90’ para cerrar la pizarra.

El siguiente compromiso de la Selección de Costa Rica será el 7 de junio cuando se midan a Bahamas en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá a disputarse en 2026.



