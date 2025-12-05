deportes
Nota

Pitbull Cruz hace una petición a Lamont Roach Jr para complacer a sus aficionados previo a su pelea

Pitbull Cruz disputará el título mundial interino del CMB ante Lamont Roach Jr

Isaac Pitbull Cruz festeja campeonato mundial (1).jpg
Francisco Fernández
Box Azteca
Compartir

El Frost Bank Center de San Antonio, Texas, será el escenario en el que el mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz se enfrente al estadounidense Lamont Roach Jr. en un combate en donde estará en juego el título de peso super ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador

Pitbull Cruz espera un combate frontal contra Lamont Roach Jr.

El originario de la Magdalena Contreras aseguró que buscará complacer a sus seguidores cuando suba al cuadrilátero para enfrentarse a Lamont Roach Jr. este sábado 6 de diciembre y señaló que espera que su rival "no huya" del combate frontal que buscará realizar.

"Espero que Roach no huya. Los aficionados quieren vernos cara a cara. Estaré listo para ir al frente todo el tiempo que él pueda soportar la presión", declaró Pitbull Cruz.

"Sé lo que mis seguidores esperan de mí, y he hecho todo lo posible en el campamento de entrenamiento para cumplir con sus expectativas este sábado por la noche. Se trata de estar concentrado, ser inteligente y ganar round tras round", agregó.

quien-es-lamont-roach-jr-posible-rival-pitbull-cruz.jpg
Instagram: Isaac Cruz / Lamont Roach Jr

Lamont Roach Jr amenaza a Pitbull Cruz

Por su parte, Lamont Roach Jr. destacó que espera los ataques del mexicano, pero dejó claro que no se quedará de brazos cruzados al momento de responder y buscará adaptarse a la pelea para llevar las acciones a buen puerto.

"Todos saben que me gusta lanzar golpes. Habrá momentos en los que las cámaras mejor que estén listas. (Cruz) está lanzando misiles y yo los voy a devolver", declaró el estadounidense.

"Sabemos el tipo de pelea que traerá Pitbull, pero estaremos preparados para todo. Quien me haya visto sabe que puedo adaptarme a cualquier cosa", agregó.

No te pierdas de esta pelea este sábado 6 de diciembre en Box Azteca con la narración y análisis de su reconocido equipo de expertos, Eduardo Lamazón, Julio César Chávez, Rodolfo Vargas, Rafael Ayala y César Castro, quienes acompañarán cada round con la pasión que caracteriza a TV Azteca a partir de las 23:00 horas tiempo del centro de México.

