deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

¡PLAY BALL! Arranca la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico

La Liga Mexicana del Pacífico está por comenzar este 15 de octubre con juegos inaugurales; para esta temporada 2025-2026 el circuito de beisbol invernal tiene nueva visión.

liga mexicana del pacifico 2025-2026
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Se acabó el ayuno de beisbol en la Liga Mexicana del Pacífico y este 15 de octubre se celebra el Opening Day con los 5 Juegos Inaugurales de LMP que prometen muchas emociones , en una temporada 2025-2026 que tiene una nueva visión, filosofía y ambiciones para crecer en el impacto deportivo y en la conversación no solo regional, sino nacional, bajo la presidencia de Salvador Escobar, quien se estrena con la LMP.

Salvador Escobar fue esta primavera anunciado como el nuevo presidente del beisbol invernal en México, y con su experiencia en diferentes direcciones sobre todo en Grupo Orlegi enfocado al crecimiento comercial, deportivo y en el área de marketing, la LMP comienza una campaña de desafíos.

La agenda del 15 de octubre en el Opening Day de LMP

  • Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali
  • Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis
  • Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave
  • Tucson vs Naranjeros de Hermosillo
  • Venados de Mazatlán vs Jaguares de Nayarit

Con estos cinco juegos, arranca la temporada 2025-2026 de la LMP, en donde destaca el estreno de Tucson como nuevo equipo en el circuito que vino a tomar el lugar de Mayos de Navojoa y el caso de Jaguares de Nayarit, que tomó el lugar en la Liga de Sultanes de Monterrey.

Estas inclusiones prometen también darle ese cambio, una nueva época en la LMP, que con el gran momento que vive el beisbol mexicano, tienen una inercia que aprovechar.

Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico

Salvador Escobar, con una visión muy clara de trabajo, compartió a Azteca Deportes y Home Run Azteca, que buscan tener al aficionado como eje de su trabajo esta temporada, creciendo en la experiencia en el estadio, experiencia como usuario en plataformas digitales y una nueva forma de seguir los datos e información que se origina día a día con los peloteros.

En conjunto ha denominado a esta visión como NEO Beisbol y es una forma estratégica de visualizar su gestión al menos en esta temporada.

Escobar además compartió de la sinergia que existe con la Liga Mexicana de Beisbol, que preside Horacio de la Vega, que en conjunto buscar el crecimiento del deporte, su consumo y el desarrollo, por lo que no se ve una competencia sino una forma de complementarse.

VE AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA CON SALVADOR ESCOBAR EN EL MARCO DE INICIO DE LA TEMPORADA 2025-2026

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×