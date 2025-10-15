¡PLAY BALL! Arranca la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico

Se acabó el ayuno de beisbol en la Liga Mexicana del Pacífico y este 15 de octubre se celebra el Opening Day con los 5 Juegos Inaugurales de LMP que prometen muchas emociones , en una temporada 2025-2026 que tiene una nueva visión, filosofía y ambiciones para crecer en el impacto deportivo y en la conversación no solo regional, sino nacional, bajo la presidencia de Salvador Escobar, quien se estrena con la LMP.

Salvador Escobar fue esta primavera anunciado como el nuevo presidente del beisbol invernal en México, y con su experiencia en diferentes direcciones sobre todo en Grupo Orlegi enfocado al crecimiento comercial, deportivo y en el área de marketing, la LMP comienza una campaña de desafíos.

La agenda del 15 de octubre en el Opening Day de LMP

Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis

Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave

Tucson vs Naranjeros de Hermosillo

Venados de Mazatlán vs Jaguares de Nayarit

Con estos cinco juegos, arranca la temporada 2025-2026 de la LMP, en donde destaca el estreno de Tucson como nuevo equipo en el circuito que vino a tomar el lugar de Mayos de Navojoa y el caso de Jaguares de Nayarit, que tomó el lugar en la Liga de Sultanes de Monterrey.

Estas inclusiones prometen también darle ese cambio, una nueva época en la LMP, que con el gran momento que vive el beisbol mexicano, tienen una inercia que aprovechar.

Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico

Salvador Escobar, con una visión muy clara de trabajo, compartió a Azteca Deportes y Home Run Azteca, que buscan tener al aficionado como eje de su trabajo esta temporada, creciendo en la experiencia en el estadio, experiencia como usuario en plataformas digitales y una nueva forma de seguir los datos e información que se origina día a día con los peloteros.

En conjunto ha denominado a esta visión como NEO Beisbol y es una forma estratégica de visualizar su gestión al menos en esta temporada.

Escobar además compartió de la sinergia que existe con la Liga Mexicana de Beisbol, que preside Horacio de la Vega, que en conjunto buscar el crecimiento del deporte, su consumo y el desarrollo, por lo que no se ve una competencia sino una forma de complementarse.

VE AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA CON SALVADOR ESCOBAR EN EL MARCO DE INICIO DE LA TEMPORADA 2025-2026