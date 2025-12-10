PlayStation 2025 Wrap-Up; guía paso a paso para ver el resumen de tus juegos

El cierre del año trae consigo un sinfín de curiosidades en distintos apartados, siendo el de los videojuegos uno de ellos. Sony lo sabe a la perfección, por lo que aquí conocerás el método y la forma correcta de conocer cómo fue tu PlayStation 205 Wrap-Up. ¿Estás listo?

Con solo unos días para que termine el año, la PSP ha buscado desesperadamente que sus gamers conozcan cuáles fueron los títulos que más disfrutaron a lo largo de los últimos 12 meses. Si tú eres uno de ellos, entonces debes saber que la PlayStation 2025 Wrap-Up finalmente ha llegado.

¿Cómo ver el resumen de los juegos a través de mi PlayStation 2025 Wrap-Up?

Fue durante este martes 9 de diciembre que Sony lanzó su PlayStation 2025 Wrap-Up, lugar en donde los usuarios podrán disfrutar de los títulos que más jugaron a lo largo de este año. Para ingresar a este portal, lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.wrapup.playstation.com.

Your PlayStation 2025 Wrap-Up is ready!



Explore your personalized gaming recap for 2025: https://t.co/hNXe5EvkC8 pic.twitter.com/tavZUjeJUO — PlayStation (@PlayStation) December 9, 2025

Después de ingresar tendrás que iniciar sesión con tu cuenta y, en automático, se desplegará la lista con el resumen a lo largo del año. Ten en cuenta que, una vez que hayas visto tus cifras, Sony te brinda la posibilidad de compartir o, bien, descartar la imagen para que la tengas contigo.

El Wrap-Up de la PlayStation estará disponible hasta el 8 de enero del 2026, por lo que aún tienes tiempo para disfrutar de este resumen. Además, será durante el próximo año que Sony revele más información respecto a la PS6, la cual podría salir entre los años 2027 y 2028.

¿Qué necesitas para ver tu PlayStation 2025 Wrap-Up?

Ten en consideración que Sony únicamente presentará el resumen de la PlayStation 2025 Wrap-Up si jugaste poco más de 10 horas a lo largo de este año. Recuerda, además, que este resumen estará disponible en las versiones de PlayStation 5 y PlayStation 4, las últimas dos consolas de la compañía.