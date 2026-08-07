PlayStation 5 sorprende; así superó a la Nintendo Switch 2 en este rubro

La competencia entre la PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2 no ha pasado desapercibida a nivel mundial y, durante este verano 2026, la lucha por conseguir los mejores puestos en cuanto a títulos y videojuegos se mantiene, permitiendo a estas dos consolas dominar el mercado general.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Y es que, si bien la competencia en Occidente es una de las más parejas de los últimos años, la realidad es que, en el Oriente, la PlayStation 5 ha dado un golpe de autoridad sobre la Nintendo Switch 2 en el que es, posiblemente, el mercado más importante que tienen de ese lado del charco.

¿PlayStation 5 superó en ventas a la Nintendo Switch 2?

De acuerdo con una encuesta de Weekly Famitsu, realizada entre el pasado 8 y 14 de julio, existen algunos títulos que han dominado las conversaciones en Japón, un país que es realmente importante en cuanto a videojuegos se refiere y que es constantemente peleado por la Nintendo Switch 2 y la PlayStation 5.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

En esta entrevista se le preguntó a los usuarios cuáles son los videojuegos que más esperan en un futuro a corto y mediano plazo. Los resultados, como era de esperarse, colocan en primer lugar a un título exclusivo de la Nintendo Switch 2; sin embargo, las cosas cambian en el listado general.

El primer lugar de la lista es para Pokemon Winds y, después de ahí, Nintendo Switch 2 tiene tres títulos más. Por tal motivo, a nivel general es la PlayStation 5 quien se queda con el triunfo pues, en el Top 10, aparecen seis titulares relacionados con esta consola, destacando el segundo lugar con Persona 4 Revival.

¿Qué juegos destacan en este listado?

Además de Pokémon Winds y Persona 4 Revival, la fuente detalla que otros videojuegos, como el GTA VI, The Legend of Zelda y Fire Emblem también han sido muy solicitados. Finalmente, un peldaño abajo se encuentran títulos como Persona 6, Final Fantasy VII, Dragon Quest Monsters, Trails in the Sky 2nd y Ace Combat 8.