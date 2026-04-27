PlayStation prepara brutal cambio; así afectará a un porcentaje de sus jugadores

La PlayStation está convertida en la consola más importante y popular que existe en el mundo de los videojuegos en la actualidad, por lo que constantemente se actualiza a fin de entregar a su audiencia la mejor de las experiencias tanto en videojuegos físicos como en el apartado online.

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No obstante, en los últimos días ha surgido información en torno a un cambio que Sony está planeando y que, en definitiva, podría acarrear una disminución en el número de seguidores de la PlayStation a días para llegar al quinto mes del año. ¿De qué se trata esta modificación?

¿Cuál es el cambio que la PlayStation planea en sus suscriptores?

En medio de los rumores que indican que la consola de Sony planea tener precios dinámicos a lo largo del mundo, así como el rediseño de la PS Store, ahora PlayStation ha sorprendido a propios y extraños luego de una decisión que guarda estrecha relación a la personalización de su tienda online.

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Se trata, entonces, de una serie de medidas regulatorias que afectan a los jugadores de Irlanda y el Reino Unido, los cuales han recibido un correo de la compañía para que se verifiquen a través de su edad, hecho que se podría implementar, con el paso de los meses, en más países alrededor del mundo.

La intención de Sony es crear experiencias que no solo sean amigables, sino también seguras para los usuarios y sus familias. Por tal motivo, le brinda a los padres el control del contenido que sus hijos visualizan y juegan a través de su consola mediante la verificación de edad.

¿Qué desventajas podría generar esto en la PlayStation?

Si bien esta medida de verificación única (que tarda solo unos segundos) permite un mejor control entre los padres de familia, la realidad es que distintos usuarios han desaprobado la misma, por lo que no se descarta que esta genere una disminución en las compras y las suscripciones, al menos, en un futuro a corto plazo.