PlayStation elimina más de 1000 juegos de la PS Store; así reaccionaron los fans

Las malas noticias han llegado entre la comunidad gamer que sigue de cerca las nuevas actualizaciones de una de las consolas más importantes a nivel mundial. Se trata de PlayStation , consola de Sony que confirmó la eliminación de más de 1000 juegos mediante la PlayStation Store.

PlayStation tiene en mente recuperar el trono que perdió en el 2025 gracias al auge de la Nintendo y, por ende, busca que este 2026 sea por completo suyo. Ante esta situación, una mala noticia ha llegado para todos sus seguidores, mismos que sufrirán hasta 1000 juegos eliminados en estos días.

¿Por qué la PlayStation eliminará 1000 juegos de la PS Store?

Lo primero a tener en cuenta es que distintas plataformas digitales como PS Store permiten que distintos desarrolladores publiquen sus juegos a través de una audiencia mayor. Ante tal situación, los plagios y el contenido basura se ha vuelto una constante en este tipo de plataformas, por lo que la PlayStation ha tomado medidas al respecto.

De hecho, fue hace unos días cuando los usuarios de la PS confirmaron que Sony eliminó poco más de 1000 videojuegos de la PlayStation Store, muchos de ellos sin previo aviso de parte de la agencia aunque mediante un estudio en el que los videojuegos eliminados comparten algunas características en particular.

La compañía tomó la decisión de remover una cantidad importante de videojuegos de su PlayStation Store, por lo que, aquellos usuarios que busquen jugar alguno de estos títulos, recibirán un mensaje de “error”, el cual señala que el contenido ya no está disponible en la plataforma en turno.

¿Cuáles son los videojuegos más populares que desaparecieron?

Algunos títulos llamativos, tales como The Jumping Hot Dog, The Jumping Soda, The Jumping Taco Turbo y The Jumpin Fries, ya no forman parte del catálogo digital tanto del PlayStation 4 como de la PS5. Se trata, entonces, de una eliminación total de 1194 juegos desde Sony, según detalla el portal LevelUp.