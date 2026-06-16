PlayStation registra menos ventas en millones de dólares respecto al 2020; esta es la razón

La PlayStation está convertida en la consola más importante que existe a nivel internacional dentro del mundo de los videojuegos; sin embargo, lo anterior no exime que la misma esté exenta de problemas directamente relacionados con la disminución de ventas en relación a años pasados.

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Y es que, a pesar de contar con una de las consolas más sofisticadas que existen en la actualidad, la realidad es que Sony ha visto cómo sus ventas se reducen en millones de dólares con respecto al inicio de esta década. Ahora bien, ¿cuáles son las razones detrás de esto?

¿Por qué la PlayStation ya no vende como en años anteriores?

De acuerdo con información del portal La Opinión, la PlayStation vendió un aproximado de 28.9 millones de copias a lo largo del 2024. Esta cantidad, si bien es importante, no se compara con las 58.4 millones de ventas que tuvo cuatro años en el pasado; es decir, en 2020.

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Se trata, entonces, de una disminución de prácticamente la mitad en un periodo de cuatro años, una tendencia que se ha convertido en un bache que se mantiene hasta la actualidad y que genera cierta preocupación entre los amantes de la PlayStation y, naturalmente, de Sony.

Eso sí, esta comparación podría no ser lo suficientemente justa pues, precisamente en el 2020, Sony lanzó la PlayStation 5, lo cual sugiere una venta sin precedentes a pesar de que, en aquellos años, el mundo atravesaba por una delicada situación gracias a la pandemia por el Covid-19.

¿Las cosas podrían cambiar con la PlayStation 6?

Expertos en la materia consideran que las cosas podrían dar un giro radical con la llegada de la PlayStation 6, misma que es considerada una de las consolas más esperadas de todos los tiempos. No obstante, se espera que esta se lance hasta finales del 2027 o, bien, a principios del 2028.