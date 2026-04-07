¡Una locura! Este sería el posible precio de la PlayStation 6

La llegada de la PlayStation 6 ha estado manchada de un sinfín de rumores respecto a retrasos o modificaciones en su construcción que ha hecho que algunos usuarios de Sony comiencen a perder la paciencia, por lo que ahora se ha filtrado el supuesto precio que esta consola tendría en el mercado.

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Sony ha logrado hacer que la PlayStation se convierta en la consola más importante de los últimos años a nivel mundial a pesar del impacto que ha tenido la Nintendo Switch 2, así como el clásico que sugiere ser la Xbox. Ante ello, ha aprovechado el momento para lanzar detalles en torno a la PS6.

¿Cuánto costaría la PlayStation 6?

Lo primero a tener en cuenta es que esta estimación no está confirmada por los integrantes de Sony o, bien, aquellos que trabajan en la PlayStation, por lo que se trata de una filtración que surgió en las redes sociales, misma que indica que el precio de la PS6 podría superar los límites de la lógica.

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🚨 ¡LA PS6 SERÍA MÁS ECONOMICA! 🚨



🔥🎮 Según comenta Moore's Law IS Dead en su último video Sony está diseñando la PlayStation 6 desde cero para que sea mucho más económica de fabricar que la gigantesca PS5. 📉🛠️



🗣️ La PS6 base podría tener un precio de salida MÁS ATRACTIVO… pic.twitter.com/D6Daw2PkTm — Legión Looterana (@LegionLooterana) April 3, 2026

Y es que, de acuerdo con el reconocido filtrados KeplerL2, el costo de producción de la PlayStation 6 rondaría los 760 dólares, por lo que, para mantener un precio competitivo, Sony asumiría parte del gasto, teniendo como resultado un costo al público que sería de alrededor de 700 dólares.

En otras palabras, la PlayStation 6 podría valer poco menos de 13,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual, una cantidad que, sin embargo, podría moverse nuevamente dado que distintos expertos aseguran que su aumento podría ascender hasta los 900 dólares.

¿Por qué el costo de la PlayStation 6 podría aumentar?

Este escenario contempla la posibilidad de contar con una consola de 1 TB y sin unidad de disco, aunque, con la competencia directa que sugiere la Nintendo Switch y la Xbox, así como los cambios en los precios de la materia prima de la consola, harían que el precio tenga cambios con el pasar de los meses.