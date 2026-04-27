Lo quieren en Rayados de Monterrey por cómo defiende a su equipo: le dio un puñetazo a otro en plena cancha

Rayados afrontará unos meses de reestructuración dentro de la institución luego de un Clausura 2026 para el olvido. Tras no clasificar a la Liguilla, el equipo de Monterrey sufrirá cambios en su plantilla pensando en el próximo torneo y los aficionados regios comenzaron a ilusionarse con un posible regreso. Se trata de Esteban Andrada, portero argentino que formó parte de El Barrial entre los años 2021 y 2025.

El guardameta se volvió viral luego de propiciarle un golpe en el rostro al capitán del Huesca, Jorge Pulido, durante el clásico regional correspondiente a la Segunda División de España. Andrada fue expulsado por el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo, acción que derivó en el acto de violencia posterior. Sin embargo, parte de la afición de Rayados aprovechó el momento para pedir el regreso del futbolista argentino.

Rayados pide por el regreso de Esteban Andrada

Un aficionado de Rayados, de usuario @TonyyCFM en la plataforma de X, solicitó el regreso de Esteban Andrada al conjunto regiomontano. “Si la nueva directiva del Monterrey es inteligente, Estaban Andrada tiene que volver sí o sí. Mirá vos cómo defiende a su equipo de Segunda División”, fue lo que compartió el fanático junto con el video del golpe. Rápidamente, la publicación se volvió viral.

TE PUEDE INTERESAR:



Alcanzó más de 20 mil reproducciones y generó más de 300 interacciones entre ellos, comentarios. Mientras algunos defendieron la postura inicial de dicho aficionado, otros se mostraron en desacuerdo debido al acto de violencia generado en España y que, como si fuese poco, podría terminar con una sanción gigantesca hacia Andrada que iría más allá de la suspensión por un partido.

Si la nueva directiva del Monterrey es inteligente, Estaban Andrada tiene que volver sí o sí. Mirá vos cómo defiende a su equipo de segunda división. 🤯 pic.twitter.com/6Vr6qPD7qi — Tony (@TonyyCFM) April 26, 2026

Esteban Andrada será sancionado

De acuerdo a la normativa disciplinaria vigente en el futbol español, se espera que Andrada reciba una sanción severa por lo sucedido en el juego entre Real Zaragoza y Huesca. Según el artículo 103 del reglamento, el portero argentino podría recibir entre cuatro y doce partidos por agresión sin lesión, y de seis a quince cuando se produce una lesión que ocasione baja, como la que sufrió el futbolista Pulido.

Cabe destacar que Andrada pidió disculpas públicamente, asegurando estar “muy arrepentido de lo sucedido” y remarcando que fue “una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”. “Quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento”, expresó el ex Monterrey en un video difundido públicamente por el Zaragoza.