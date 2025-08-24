La polémica que envuelve el Pumas vs Puebla

Pumas espera dejar una mejor imagen en el estadio Olímpico Universitario. La última vez que jugaron en casa solo sellaron un empate ante Necaxa, ahora la intención es quedarse con los tres puntos ante su afición.

Para este duelo ante la franja habrá arbitraje novato, se trata del central Iván Antonio López Sánchez y el responsable en el VAR Salvador Pérez Villalobos. Los últimos partidos Pumas ha sido testigo de algunas polémicas arbitrales, por lo que espera ante Puebla sea un caso distinto.

Los felinos siguen sumando refuerzos, los últimos en llegar a cantera fueron José Juan Macías y Alan Medina. El ex delantero de León espera aprovechar esta nueva oportunidad en la Liga MX.

“Mentalmente soy creyente y agradecido, si puedo compartir algo, no cambiaría ninguna de las lesiones que he tenido, por lo que estoy fortalecido mentalmente, valoras cosas que no se valoran, principalmente la de futbolista, todos tenemos facilidades, por ahí, muy fortalecido, si amas tanto algo y te lo quitan, es difícil, me voy a tirar de cabeza para lo que haga falta, es mi don”, expresó Macías.

Macías espera que este semestre pueda rendir en la cancha y responder con goles a la confianza que le ha dado Pumas.

“Cuando me surgió la noticia, la realidad es que lloré, no por nada, pero nadie se la imaginaba, después de Santos, Europa, tener un a pretemporada, es el mejor de los escenarios, llegar un grande , es el equipo que más tiene posibilidad en la liga, pero si analizamos, en detalles de gol, me cayó como anillo al dedo, es un club ofensivamente muy parecido a León, en mi mejor etapa, vengo muy bien mentalmente, ilusionado y con mucha fe y ganas de jugar”, menciona el jugador de Pumas.

El atacante nacional ha sufrido múltiples lesiones a lo largo de su carrera que no lo han dejado brillar y mostrar todo su talento dentro del campo.

“La palabra que me describe es agradecido, me fui a Europa a resolver el tema de lesiones, me siento en mi mejor forma física, eso es cosa del pasado, me siento muy agradecido, esperen cero expectativas en mí, empiezo de cero, es la oportunidad de mi vida, agradecido y feliz, llegó a un grande, no llego a cualquier otro club de menor valor, muy agradecido”, sentenció el delantero mexicano.

