La probable alineación de Pumas frente a Puebla

Pumas buscará volver al camino de la victoria cuando reciba a Puebla por la jornada 6 del futbol mexicano.

Los dirigidos por Efraín Juárez vienen de dejar buenas sensaciones en su visita a Toluca, ahora esperan refrendar ese buen nivel en el duelo de este domingo ante la franja en el estadio Olímpico Universitario.

Para este duelo, el club auriazul podría contar por primera vez con una de sus figuras, el galés Aaron Ramsey.

El rival de los felinos estrena DT, se trata de Hernán Cristante, que llega al banquillo de Puebla tras la destitución de Pablo Guede.

¿Cuál es el 11 inicial de Pumas ante Puebla?

Este sería el posible once titular de Pumas para este duelo: Keylor Navas; Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Bennevendo; Rodrigo López, Santiago Trigos, Jorge Ruvalcaba, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Guillermo Martínez.

Uno de los jugadores que llega en mejor momento a este partido es Ruvalcaba, el seleccionado nacional atraviesa una buena etapa con los universitarios y espera seguir por ese camino en esta jornada 6.

“Somos una gran familia, un equipo que se apoya dentro y fuera de la cancha. La presión de estar en un club grande siempre existe, pero aquí lo que vale es ser campeón, no llegar a play-in ni a semifinales. La afición lo espera y nosotros también”, dijo el jugador de Pumas previo al encuentro.

¿Cuáles son los más recientes refuerzos de Pumas?

Esta semana se sumaron dos refuerzos más a Pumas, se trata de Alan Medina y José Juan Macías.

“Las rachas de los delanteros son así. Cuando Memo o JJ logren meter el primero, los goles van a llegar. Hay que apoyarlos y darles confianza. Físicamente me siento muy bien, el tema de confianza es mi mejor momento hasta hoy. Tiene mucho que ver el trabajo que hacemos como equipo todos los días y la confianza del técnico. Este torneo por fin he podido jugar en mi posición natural, y eso lo cambia todo”, sentenció Ruvalcaba previo al encuentro ante la franja.

Pumas quiere acabar con una racha de 14 los sin levantar un título. El cuadro auriazul espera hacerse fuerte en casa y llevarse los tres puntos para seguir acercándose a los primeros lugares de la tabla general en la Liga MX.

