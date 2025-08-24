Los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 24 de agosto de 2025

Con dos partidos culminará la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este domingo 24 de agosto donde entrarán en acción los conjuntos de Pumas y América.

Pumas vs Puebla en el Estadio Ciudad Universitaria a las 17:00 horas

Pumas UNAM y Puebla se verán las caras en un choque válido donde ambos intentarán cortar sus rachas de dos partidos sin ganar en el certamen doméstico.

Si bien Pumas suma dos partidos sin ganar en este Apertura, es innegable que el equipo felino está en alza de cara a este partido y es que también está invicto en sus últimos tres compromisos (G1, E2). Quizás como coincidencia, Los universitarios todavía no ha perdido en los partidos de liga en los que el experimentado portero Keylor Navas ha sido titular, y el exarquero del Real Madrid buscará extender esa racha ante un equipo que marcha en el fondo de la clasificación.

Puebla es uno de los equipos de liga que ya ha cambiado de entrenador, ya que Pablo Guede renunció a la dirección técnica de la Franja tras el pésimo arranque en la Liga MX. Para peor, el conjunto poblano quedó eliminado de la Leagues Cup a mitad de semana, por lo que ahora debe concentrar todos sus esfuerzos en salir del complejo momento que atraviesa en la Liga MX. Jugar lejos de casa no es algo que pueda ayudar a Puebla si uno analiza su rendimiento reciente, ya que el conjunto blanquiazul no gana un partido fuera de casa en la Liga MX desde febrero de este año (P8).

Atlas vs América en el Estadio Jalisco a las 19:05 horas

Atlas solo cuenta con una victoria a su nombre en este Torneo (G1, E2, P2), pero llega en medio de una pésima racha de cuatro partidos sin ganar tras sumar de a tres en la jornada inaugural. De hecho, el cuadro jalisciense empató en la jornada anterior por marcador de 3-3 ante Querétaro, en el que fue el reestreno de Diego Cocca en la banca tras la salida de Gonzalo Pineda, pero nuevamente exhibió sus falencias defensivas al no poder mantener la ventaja. El estratega argentino está haciendo ajustes en la alineación titular y esta será su primera prueba para tratar de terminar con la racha de siete partidos sin ganar en todas las competiciones (E2, P5).

América es uno de los dos equipos invictos que quedan en el torneo después de cinco jornadas (G3, E2), y todo parece indicar que está recuperando el nivel que lo llevó a conquistar el tricampeonato. El equipo de Coapa tuvo bajas importantes en este mercado de pases, pero también ha aprovechado para cubrir esos huecos y reforzar otras áreas. Se espera que en este partido debute el francés Allan Saint-Maximin, quien se ha visto bastante motivado y comprometido con el equipo.

